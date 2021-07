Hned na úvod olympijských her jdou do akce dvě české tenistky. O postup do druhého kola bude bojovat Barbora Krejčíková, která čelí kazašské soupeřce Zarině Dijasové a Martéta Vondroušová, jenž vyzve Nizozemku Kiki Bertensovou. Utkání vítězky French Open Krejčíkové by mělo začít v 7:35, zápas Vondroušové je naplánován na cca 9:00. Obě utkání sledujte na Sport.cz v podrobných online reportážích.