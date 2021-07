Na kontě má slavná vítězství. Po olympijských hrách v Tokiu si do vizitky sice nemůže připsat zisk cenného kovu, zato by se tam skvěle vyjímalo „Brouk pytlík, práce všeho druhu." Při druhé účasti v bojích pod pěti kruhy byl Zdeněk Štybar lídrem českého týmu. Jenže pandemické okolnosti provázející konání her v Tokiu českého mazáka uvrhly do nečekané situace. V součtu se zdravotními patáliemi provázejícími jeho sezonu pak musel akceptovat, že ani druhá olympijská účast nebude mít šťastný konec.