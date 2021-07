Sportovní gymnastka Aneta Holasová, která si necelé tři měsíce před soutěží v Tokiu zlomila nohu, při olympijském debutu do finále víceboje neprošla. Přesto po kvalifikaci zářila spokojeností, protože pro ni po prodělaných zdravotních problémech byl úspěchem už fakt, že se pod pěti kruhy představila. Holasové patřilo celkově 73. místo, do finále postoupilo 24 nejlepších.

"Jsem velice spokojená. Jsem ráda, jak jsem to zvládla, a mám z toho radost," řekla České televizi Holasová, jež dostala od rozhodčích celkem 47,132 bodu. "Byla jsem ráda už za to, že jsem se sem nominovala a i po všech těch složitých věcech jsem sem vůbec mohla odjet. A teď jsem ještě radši, že jsem předvedla sestavy, které jsem chtěla," dodala.

Start v Tokiu si členka TJ Bohemians Praha zajistila už před dvěma lety na mistrovství světa ve Stuttgartu. Její účast na olympiádě ale ohrozilo zranění z úvodu května, kdy si v přípravě zlomila lýtkovou kost, naštípla hlavici holenní kosti a přetrhala vazy v kotníku.

Vzhledem k tomu, že ji zraněná noha stále omezuje, musela Holasová snížit obtížnost sestav. "Bolí to u všeho, proto jsem šla trochu lehčí sestavy. Na přeskoku jsem ubrala třistašedesátkový vrut, na kladině jsem nešla závěr a ani jeden prvek, kdy dopadám přesně na tu nohu. Na prostných jsem ráda, že jsem zvládla dvojné toporné salto," popisovala své cvičení.

Ke zmírnění bolesti využila tejpy, které ale nápor nevydržely, a trenér Jiří Fiřt, sám bývalý olympionik, je musel po dvou disciplínách měnit. "Urvala jsem to. I když jsem tam měla čtyři vrstvy, tak to úplně nevydrželo," uvedla Holasová. Její reprezentační kolega David Jessen v sobotu obsadil v kvalifikaci 57. místo.

Navzdory dvěma lehkým zaváháním vyhrála kvalifikaci jedna z očekávaných hvězd her Simone Bilesová. Díky vysoké obtížnosti cviků dostala čtyřnásobná šampionka z Ria de Janeiro od rozhodčích 57,731 bodu, a vzhledem k tomu, že postoupila do finále i na čtyřech nářadích, udržela si šanci na šest zlatých. Varování však dostaly Američanky v soutěži družstev, v níž postoupily do finále z druhého místa za svými největšími soupeřkami z Ruska.

Kvalifikací přeskoku se s olympijskou kariérou pravděpodobně rozloučila šestačtyřicetiletá Oksana Čusovitinová, která se představila na rekordních osmých hrách. Reprezentantka Uzbekistánu, jež startovala už v Barceloně 1992, obsadila čtrnácté místo a na finálovou osmičku nedosáhla. "Možná vynechám Paříž 2024 a vrátím se až na v Los Angeles v roce 2028," žertovala veteránka, jež soutěžila už v barvách Sovětského svazu a později také Německa.