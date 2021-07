Hry v Tokiu pokračují pondělním soutěžním programem, ve kterém se jako první z Čechů představili ve skeetu sportovní střelci. Barbora Šumová a nakonec ani Jakub Tomeček se do finále nedostali. Šumová byla v kvalifikaci čtrnáctá, Tomeček byl ještě blíže k bojům o medaili, v rozstřelu prohrál s Dánem Hansenem a skončil sedmý. V šermu postoupil už do čtvrtfinále fleretista Alexandr Choupenitch. Z tenistek si Barbora Krejčíková už zajistila osmifinále, totéž se povedlo i Markétě Vondroušové, ve hře ještě jsou Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Kanoista Lukáš Rohan bezpečně postoupil do finále kategorie C1. V rozplavbách na 200 m volný způsob se představí Seemanová a na medaili útočí biker Ondřej Cink, který jede závod v cross country. Podrobnou online reportáž z třetího dne nabízí náš web Sport.cz od 1:00 SELČ.