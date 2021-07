"Je to záležitost, kterou MOV bere víc a víc vážně, a komise sportovců velmi úzce spolupracuje se sportovci. Máme směrnice a lidi, kteří pomáhají," řekl Adams. "Máme lidi v olympijské vesnici, ale také telefonickou horkou linku," dodal. "Je to nejspíš důležitější záležitost, než jsme si mysleli před deseti či 15 lety, kdy téma nebylo bráno v úvahu a zametalo se pod koberec," míní Adams.

Kromě psychického zdraví sportovců byl na tiskové konferenci tázán také na možnost, že by alespoň část fanoušků mohla osobně přihlížet sportovním událostem. Nedělní závody silničních cyklistů sledovali lidé v ulicích. "Z pohledu MOV budeme pokračovat v následování doporučení japonských zdravotnických úřadů. Láme všem srdce, že v ochozech nejsou diváci, ale zdraví a bezpečnost jsou na prvním místě. Pokud by se něco změnilo, bylo by to rozhodnutím našich japonských partnerů a přátel," řekl Adams.

Mluvčí organizačního výboru her v Tokiu Masa Takaja vyzval lidi, aby nechodili závody sledovat do ulic. Doplnil, že aktuálně se nevedou žádné diskuse ohledně diváků. "Ale o paralympijských hrách se rozhodne až po konci olympiády," dodal. Paralympiáda začne 24. srpna.