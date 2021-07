Kudějová s průběhem letošní sezony nemůže být spokojená, na mistrovství Evropy a na Světovém poháru v Praze neprošla do finále, ale v nedělní kvalifikaci zvládla nástrahy olympijského kanálu bez chyby a čas jí vynesl šesté místo. S velkou převahou vyhrála Australanka Jessica Foxová, sedminásobná mistryně světa, která jako jediná úspěšně kombinuje obě slalomářské disciplíny. Ztráta české kajakářky, která má zlato z MS v roce 2015, na medailové pozice však nebyla propastná. Semifinále je na programu v 7:00 SELČ, finále s desítkou nejlepších o hodinu a čtvrt později.

Z českého tenisového tria bude mít jednoznačně nejtěžší úkol Markéta Vondroušová, která se utká s domácí favoritkou Naomi Ósakaovou, s níž dosud nehrála. Turnajová dvojka zatím soupeřkám povolila jen deset gamů. Ani Barbora Krejčíková Belindu Bencicovou na kurtech zatím nepotkala a lze očekávat vyrovnaný zápas, protože Švýcarka je v žebříčku hned za českou vítězkou Roland Garros. Karolína Plíšková má s Italkou Camilou Giorgiovou bilanci 3:2 a 62. hráčce světa může oplatit červnovou prohru z Eastbourne.

Jediný český zástupce v mužské dvouhře Tomáš Macháč narazí ve druhém kole na Argentince Diega Schwartzmana, nasazeného jako číslo osm. O poznání lehčí to budou mít české hráčky v deblu, kde by jim čtvrtfinále nemělo uniknout.

Česká olympijská účast v úterý v Tokiu (časy v SELČ): 1:45 triatlon – předpokládaný cíl závodu žen: Frintová, Kuříková 3:30 plavání - semifinále 200 m volný způsob ženy: Seemanová, 4:58 semifinále 200 m polohový závod: Horská 4:00 tenis - dvouhra muži 2. kolo: Macháč – Schwartzman (Arg.), dvouhra ženy 3. kolo: Krejčíková - Bencicová (Švýc.), cca 6:00 Karolína Plíšková - Giorgiová (It.), Vondroušová - Ósakaová (Jap.), cca 12:00 čtyřhra ženy 2. kolo: Karolína Plíšková, Vondroušová – Pigossiová, Stefaniová (Braz.), Krejčíková, Siniaková – Badosaová, Sorribesová (Šp.) 6:15 sportovní střelba - vzduchová puška smíšená družstva - kvalifikace: Hrčkulák, Šarounová 7:00 vodní slalom - K1 ženy semifinále: Minařík Kudějová 8:00 cyklistika - horská kola ženy: Čábelická 13:49 plavání - rozplavby 800 m volný způsob muži: Micka

Barbora Seemanová potvrdila na kraulařské dvoustovce roli nejrychlejší Evropanky a s přehledem prošla do semifinále sedmým časem. Cesta do středečního finále povede jen přes výkon na úrovni jejího českého rekordu, za nímž v rozplavbě zůstala o 11 setin. Do semifinále polohového závodu na 200 metrů z posledního postupového místa nečekaně proklouzla i Kristýna Horská. Ve večerním bloku pak absolvuje Jan Micka rozplavbu na 800 m volný způsob, vstupní čas ho řadí na 14. místo, do finále půjde osm plavců.

Hodně přivstat si musely triatlonistky, jejichž závod kvůli očekávanému vedru odstartoval už po půl sedmé ráno místního času. Mezi 56 závodnicemi byly i Vendula Frintová a Petra Kuříková. Příliš se jim ale nedařilo, ačkoliv měla především sedmatřicetiletá Frintová poměrně vysoké ambice, závod jí ale vůbec nesedl. V cyklistické části byla dojeta o kolo a musela nedobrovolně vzdát. Mladší z české dvojice skončila na 30. příčce se ztrátou více než 8 minut. Závod skončil triumfem jedné z favoritek a také premiérovým olympijským zlatem pro exotické Bermudy, pro které vybojovala titul Flora Duffyová. Stříbrnou medaili získala Britka Georgia Taylorová-Brownová, bronz si pověsí na krk Američanka Katie Zaferesová.

Na trať pro horská kola v Izu vyjedou v 8:00 SELČ bikerky a bylo by velkým překvapením, kdyby nevyhrála Francouzka Loana Lecomteová, která v této sezoně ovládla všechny čtyři závody Světového poháru a pokaždé s velkým náskokem. České barvy bude reprezentovat Jitka Čábelická.