Místo bojů o medaile končíte při debutu na olympijském turnaji už v osmifinále. Jde o veliké rozčarování?

Chtěla jsem být na olympijský turnaj co nejlépe připravená, ale prostě jsem odehrála v poslední době strašně moc zápasů. Podmínky jsou tady v Tokiu strašně náročné. Organizátoři program děsně napěchovaly. O klimatických podmínkách ani nemluvím... Po prvním setu mi došla šťáva, Belinda Bencicová začala hrát, mně přestaly chodit nohy. Najednou jsem úplně ztratila rytmus, začala jsem hrát pomalu, krátce a vůbec jsem jí už neubližovala. Soupeřka si s míčem dělala, co chtěla. Zasloužila si vyhrát, hrála líp.

Bojovala jste srdnatě až do posledních míčků. Jak jste v sobě hledala energii?

Je to strašně těžký. Hlava pořád chce, ale tělo je strašně zbitý, je to prostě náročný. Navíc jsem si ničím nepomohla. Přestala jsem dobře podávat, Belinda začala hrát hodně prvních servisů, takže jsem byla permanentně pod tlakem a já jsem hrála každý druhý. Je to škoda. Ještě jsem ji brejkla, měla jsem výhodu na 4:4. Nesešlo se mi to.

Barbora Krejčíková během utkání se Švýcarkou Bencicovou.

Mike Segar, Reuters

Dostihl vás na olympijském turnaji brutální program, kdy jste od 23. května sehrála 24 zápasů?

Vystřídala jsem tři povrchy, odehrála jsem strašně moc zápasů. Za poslední dva měsíce je to moje druhá prohra. Vždycky ten příběh někde skončí. Těžko se mi mluví... Nechtěla jsem, aby série skončila právě na olympijském turnaji. Chtěla jsem, aby se mi v Tokiu dařilo. Vyřazení hodně moc bolí.

Švýcarka Belinda Bencicová byla nad síly Barbory Krejčíkové.

Mike Segar, Reuters

Představuje náplast skvělý vzestup a tři vyhrané turnaje z pěti za poslední dva měsíce?

Bezprostředně jsem zklamaná. Hrozně zklamaná... Hodně mě vyřazení bolí. Ale musím se radovat z toho, že se mi tak dařilo, že jsem měla takovou dobrou šňůru. Jsem vděčná, že vůbec můžu na olympiádě hrát. Jde o premiéru, z toho pohledu jsem odehrála dobrý turnaj. Kdyby se hrálo v původním termínu, tak jsem vůbec do Tokia nejela. Musím nějak skousnout olympijský konec.

Jaký je nejlepší recept na bolest z vyřazení?

Musím se naučit prohry brát jako vítězství, jako další posun. Jako motivaci se dál zlepšovat. Ještě všechno neumím. Od středy se budu snažit najít na nezdaru s Bencicovou pozitivní pohled. Musím si vážit toho, co mám. Abych získala pozitivní energii a chtíč se zlepšit. Doufám, že příště Belindu porazím a vydržím hrát stejně jako v prvním setu.