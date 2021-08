„Já beru jako obrovský úspěch to, že jsem se sem dokázal s těmi svými výsledky probojovat. O mé hře se nemá cenu bavit, s tou nemůžu být absolutně spokojený," vrtěl hlavou devětadvacetiletý golfista, který se pod pěti kruhy představil jako první český muž v historii.

Při obnovené olympijské premiéře golfu po 112leté pauze byla na hrách v Rio de Janeiru v roce 2016 už Klára Spilková, která nechybí ani v Tokiu a do soutěže vstoupí ve středu.

Ondřej Lieser v olympijském turnaji v Tokiu

Murad Sezer, Reuters

Lieser loni ovládl druhou nejvyšší evropskou sérii Challenge Tour, letos ale ideální formu hledal těžko. „Už asi šest měsíců to není ten Ondra Lieser, jakého znám," říkal posmutněle.

„Naprosto dokonalým obrázkem mého aktuálního golfu byla finálová devítka. Zahraju dvě dokonalé jamky, dvě příšerné jamky, dvě dokonalé jamky, dvě příšerné jamky. To jsou věci, které se z ničeho najednou objeví. Na jedné jamce zahraju z 230 metrů trojku železo na metr a dám eagle, dvě jamky na to zahraju osmičku železo 50 metrů doleva na paru 3. S takovými výkyvy se strašně těžko pracuje," líčil.

Současně si Lieser nemyslí, že by na nepovedený výkon měla vliv nervozita. „Celou dobu jsem necítil žádný tlak. Posledních pár let mě až děsí, že se postavím na jedničku a nic necítím. Možná bych na olympiádě rád stál na prvním odpališti a byl trochu nervózní. Ale nic tam není. Snažím se držet svého, hrát ránu od rány," popisoval.

I přes nepovedený výsledek byl ale za olympijskou zkušenost rád. „Jsem neskutečně vděčný, že jsem tady mohl být. Nejen mezi světovými hráči, ale i v olympijské vesnici. Hodně golfistů bydlí v okolí hřiště, já jsem ale od začátku říkal, že chci zažít atmosféru vesnice. A jsem za to strašně rád. Když v pátek přicházel zlatý Lukáš Krpálek a všichni tleskali, skákali... Bylo to neskutečné, dojalo mě to," přiznal Lieser s plánem vyrazit znovu na hřiště členěné borovými hájky.

„Dám si sprchu a půjdu se podívat. Chci vidět, jak ten boj o zlato dopadne," těšil se na finálové drama, které nakonec vyhrál Američan Xander Schauffele před slovenskou senzací s jihoafrickým kořeny Rorym Sabbatinim.