Zranění tedy definitivně vyléčena?

Žebra jsou v pořádku, i pan Kolář se na ně díval a všechno je dobré. Krk mě zlobil kolem mistrovství republiky, spíš byl jen ztuhlý, takže i cesta letadlem sem byla bez problémů.

Věříte, že se blížíte formě, v níž jste v květnu na Zlaté tretře přehodila 65 metrů?

Fyzicky jsem na tom velice dobře. Měla jsem pauzu a ty problémy se žebry se projevily na technice, tak teď potřebuju, aby se to zase spojilo do té mé původní.

Na Instagramu jste vtipkovala, že v tokijské výhni ani nebude mít cenu se česat a líčit. Jak snášíte vedro, které se v kvalifikaci dá čekat?

Já mám teplo ráda, na druhou stranu tady je spíš problém ta vlhkost. Oběhnete kolečko a už z vás valí voda. Musíme hodně pít, i víc solíme jídla, abych doplňovala minerály.

Jaká je zatím vaše premiérová olympijská zkušenost? Překvapilo vás tu něco?

Neměla jsem vůbec žádná očekávání, jak je to má první olympiáda. Ale líbí se mi, jak pracujeme jako tým, potkáváme se s jinými sportovci, je to takový velký intr. (úsměv) Samotné závody už myslím budou ve stejném stylu jako většina akcí, jen mě překvapilo, že kvalifikace je docela brzo ráno, to se mi moc nelíbí.

Jak si při společném sledování užíváte úspěchy českých sportovců?

Sledujeme je, zařveme si a tím to skončí. Všechny medailisty jsem byla přivítat, ale oslavy si samozřejmě šetřím až případně po svém závodě.