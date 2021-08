„Nádrž je prázdná! Zbývají mi síly akorát na oslavu a odlet domů. Jsem unavená, obě jsme unavené. Turnaj byl emocionálně strašně náročný. Dva dny čekání na finále rovněž nebyly příjemné. Už jsme chtěly mít finále za sebou. A musely jsme čekat. Bylo to vyčerpávající," vyprávěla Krejčíková, která má na kontě za dva měsíce čtyřicet odehraných zápasů.

„I když jsem úplně vyždímaná, nejraději bych tu zůstala. Atmosféra, kterou jsme tady zažily... Ani se mi nechce odletět. Přála bych si zůstat a podporovat další sportovce, stejně jako podporovali oni nás. Olympiáda mě úplně pohltila," popisovala Krejčíková.

Bezprostředně po návratu z Tokia by měla vyrazit na turnaj do Montrealu stejně jako její parťačka Siniaková. „Ale zatím nevím, nechci to teď řešit," nechtěla si dělat starosti po zlatém triumfu.

Program? Něco vyškrtám, říká Krejčíková

Je však velmi pravděpodobné, že turnaj na druhé straně zeměkoule vynechá. „Budu se muset pořádně podívat na program a něco vyškrtat, abych si odpočinula a byla svěží na turnaje, kde chci hrát dobře," prohlásila Krejčíková.

„Dostala jsem se do pozice, kdy si mohu vybírat. Před rokem jsem musela hrát všechno. Mám sice obrovskou radost, kolik zápasů jsem vyhrála, ale je třeba myslet i na odpočinek Po návratu budu řešit s trenérem, jak program poskládat dál, abych se hlavně nezranila a byla zdravá," připouštěla Krejčíková po turnaji, v němž si dělala zálusk na medaili i ve dvouhře.

Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková se zlatými medailemi.

Ondřej Deml, ČTK

Dohnal ji však brutální program, kdy se nechtěla zrušit účast na turnaji v Praze, který vyhrála. Nicméně pak nezůstal čas na odpočinek před Tokiem. „Člověk jednou vyhraje, jednou prohraje, je to prostě sport. S Belindou Bencicovou jsem hrála ve třetím kole, vedla jsem, ale celé se to otočilo. Mně došly síly a Belinda vyhrála zlato," krčila rameny Krejčíková na krku se zlatem ze čtyřhry.