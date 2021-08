Basketbalistky USA zdolaly na olympijském turnaji Francii 93:82 a bez porážky vyhrály základní skupinu B. V repríze semifinále z minulých her byla i do třetice v Tokiu nejlepší střelkyní obhájkyň prvenství A'ja Wilsonová, autorka 22 bodů. Američanky usilují o sedmé olympijské zlato v řadě a vítěznou sérii pod pěti kruhy protáhly o 52. zápas. V základní skupině od zařazení basketbalu žen do olympijského programu v roce 1976 ještě nikdy neprohrály.