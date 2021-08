„Naším snem bylo finále a bitva o medaile. V semifinále jsme makali, co to šlo. Zajeli jsme si osobní rekord. Musíme přijmout, že kluci ve světě byli rychlejší. Ale nikdo nám nemůže nic vytknout," říkal Martin Fuksa, když se za jeho zády na kanále Sea Forest Waterway odehrávala strhující bitva o zlato.

„Kvalifikovali jsme se na olympijské hry jako poslední před dvěma lety. Už jen účast byla za odměnu. Máme motivaci se zlepšovat," přemítal Martin Fuksa a nijak nepopíral, že zmobilizovat síly po pátém místě v semifinálové jízdě znamenajícím jen finále B bylo hodně namáhavé.

„Nebudeme si nic nalhávat, byli jsme z nezdaru smutní, skleslí. Stačilo předjet jedinou loď a jeli jsme o medaili. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale každý sportovec chce jet finále A. Zejména pokud na to máte. Další příčky jsou nevděčné," vyprávěl upřímně Martin Fuksa.

Před bojem ve finále B navíc proti české dvojici hrála skutečnost, že z šesti posádek na startu pouze Ukrajina absolvovala o pár desítek minut dříve semifinále, zatímco další čtyři reprezentace měly volno. „Určitě ti kluci měli více sil, přesto jsme je až na jedinou dvojici dokázali ve finiši porazit. Ukázalo se, že můžeme jet dva kilometrové závody za sebou ve skvělém čase. A desáté místo na olympiádě je super. Dodalo mi sílu směrem k závodu jednotlivců," vyhlížel už Martin Fuksa páteční kvalifikaci individuálního závodu.

Zleva Petr Fuksa a Martin Fuksa v olympijském finále.

Ondřej Deml, ČTK

Ještě v úterý po poledni však spočíval zásadní zádrhel v absenci lodě, na níž by osmadvacetiletý reprezentant měl startovat. „Jsme na olympiádě, nejdůležitějším závodě za mnoho let a loď samozřejmě nedorazila," usmál se ironicky Martin Fuksa.

Dosud trénoval na záložní lodi, kterou mu polský výrobce doručil do Prahy ještě před odletem a následně došlo k přesunu do Tokia letecky. „Polákům za to patří obrovské poděkování, protože se mám alespoň na čem připravovat," říkal Martin Fuksa a přiznával, že absolutně netuší, proč jeho loď v loděnici Sea Forest Waterway pořád není.

„Dostali jsme informace, že se vše zdrželo kvůli bouři na moři. Ale posílali jsme všechno na začátku května a je začátek srpna, přičemž pořád tady loď nemám. Němci už zde čtrnáct dnů trénují na svých lodích a získali na nich bronz. Takže to asi jde. Škoda, že jsme neposlali přímo letadlem, ale už s tím nejde nic dělat," posteskl si Fuksa.

„Doufám, že během úterý, nejpozději ve středu dorazí, abych se na ní alespoň svezl. Mám tolik zkušeností, že si snad zvyknu za den či dva. Snažím se nenechat rozhodit a myslím jen na věci, které mohu ovlivnit," krčil rameny Fuksa s tím, že pokud vše dobře dopadne a „ostrá" závodní loď do Tokia skutečně dorazí, dostane záložní bratr Petr, jehož rovněž čeká individuální závod. „Ten má totiž loď, která není úplně kvalitní. A rozhodně by nebylo dobré, aby na ní startoval v olympijském závodě," usmál se hořce Martin Fuksa.