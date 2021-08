S kapitánem Tomášem Satoranským, ale bez Jana Veselého, Ondřeje Balvína, Patrika Audy, Blakea Schilba nebo trenéra Ronena Ginzburga dorazili dnes ráno do Prahy čeští basketbalisté z olympijských her v Tokiu. Přestože se jim nepodařilo postoupit kvůli horšímu skóre do čtvrtfinále, brali účast pod pěti kruhy za vysněnou zkušenost. Vyhlíží proto i příští rok a evropský šampionát, kde budou nejen v roli spolupořadatele, ale také spolufavorita.

"Myslím, že tahle olympiáda byla pro náš sport neuvěřitelnou zkušeností. Cílili jsme náš vrchol na příští rok a domácí mistrovství Evropy, ale to, že se nám podařilo zúčastnit takové akce, pro nás byla třešnička na dortu a splněný sen," uvedl po návratu Satoranský.

"Bohužel se nám nepodařilo postoupit ze skupiny, což byl náš cíl, ale ta kvalita, s níž jsme se později setkali, byla už pro náš tým mnohem vyšší. Zvláště USA a Francie jsou podle mě adepti na medaile a nebudu překvapený, když budou hrát finále," řekl reprezentační kapitán.

Čeští basketbalisté se na olympijské hry probojovali poprvé v samostatné historii a od poslední československé účasti po 41 letech. Na úvod porazili Írán 84:78, avšak po prohrách s Francií o 20 bodů a s Američany o 35 bodů postoupili místo nich ze třetích příček ostatních skupin Německo a Argentina.

Patrik Auda (vlevo) si kryje míč před Evanem Fournierem.

Charlie Neibergall, ČTK/AP

"Poslední zápasy s Francií a USA jsme nehráli špatně, ale projevila se jejich zkušenost, kvalita a široký kádr. Proti Íránu to bylo také dobré, jen jsme si v závěru nechali vzít náš náskok a to pak asi ovlivnilo vývoj skupiny v náš neprospěch. Díváme se na to ale pozitivně a víme, že ty výkony proti silným týmům nebyly špatné," uvedl David Jelínek.

Trenér Ginzburg měl podle něj po turnaji pro celý tým slova chvály. "Po té prohře s USA jsme věděli, že to nedopadne a bylo nám to samozřejmě líto. Když ale kouč turnaj shrnul, byl rád, řekl, že jsme v něm odváděli dobré výkony," řekl Jelínek.

Vedle vrcholných zápasů si basketbalisté užili i život v olympijské vesnici, kde mohli potkávat jiné sportovce. V paměti jim zůstane také vítání zlatých olympioniků judisty Lukáše Krpálka nebo vodního slalomáře Jiřího Prskavce. Kvůli čekání na zlatého kajakáře odložili o dvacet minut odjezd na vlastní trénink.

"V tu chvíli to nebylo tak důležité a chtěli jsme mu udělat hezkou atmosféru a nechat ostatní domy slyšet, že Česko má medaili. Můžeme být hrdí na to, kolik medailí se nám podařilo už vybojovat a my jako týmový sport jsme byli hodně slyšet," usmál se Satoranský. "Lukáše Krpálka znám sice z Folimanky, ale tím, jak jsme ho vítali nonstop asi dvacet minut, to mi utkví v paměti," prozradil Ondřej Sehnal.

Po historické účasti na olympijských hrách čeští basketbalisté vyhlíží mistrovství Evropy, Praha bude příští rok v září hostit jednu ze základních skupin. V ní narazí na Srbsko, Polsko, Finsko, Izrael a Nizozemsko.

"Měl by to být vrchol pro tuhle generaci basketbalistů. Budeme ale v jiné pozici a jako papíroví favorité, což nám v posledních letech moc nevyhovovalo a musíme se s tím naučit pracovat. Doufám, že nám ale tyhle akce jako olympiáda nebo mistrovství světa pomohou. Širší veřejnost už o nás začíná mluvit a najednou se všichni zajímají vedle fotbalu a hokeje také o basket. Věřím, že to vydrží, nebudou žádné restrikce, podaří se nám zaplnit halu a bude skvělý vrchol se skvělým rozloučením pro tuhle generaci," přál si Satoranský.