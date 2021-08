Olympijské zlato v řecko-římském stylu ve váze do 97 kilogramů získal ruský zápasník Musa Jevlojev po finálové výhře 5:1 nad Arménem Arturem Aleksanjanem. V kategorii do 77 kg slavil triumf Maďar Tamás Lörincz. Mezi ženami ve váze do 68 kg zvítězila Tamyra Mensahová Stocková z USA.