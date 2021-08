Jaká byla premiéra pod pěti kruhy? „Hlavně hodně nervózní. Nejen pro mě, ale pro nás pro všechny. Tenhle formát je prostě úplně... Je to jenom částečně o tom, jak kdo zaleze. Ale je to dost o tom, jak zalezou ostatní," poznamenal čtyřnásobný mistr světa s úlevou ze zajištěného postupu.

Scénář závodu se přitom odvíjel podle Ondrových předpokladů. V úvodním lezení na rychlost, které není doménou českého reprezentanta, byl spokojený s vyrovnaným osobním rekordem 7,46 sekundy a 18. místem. „Bylo by fajn schovat si jeho vylepšení na finále," poznamenal s úsměvem čtyřnásobný mistr světa.

Klíčovou disciplínou je pro Ondru s ohledem na rozložení kvality konkurence bouldering, kvarteto lezeckých problémů ve druhé disciplíně ale v kvalifikaci osmadvacetiletému borci nesedlo. První cestu vylezl, na druhé a třetí se ale trápil a výsledek zachránil topem na konec. „To bylo hodně infarktové, hlavně když jsem nevylezl třetí boulder a ztratil jsem v něm hodně síly. Cesty mi hodně neseděly. Když jsem druhé kolo dolezl, tak jsem byl hodně naštvanej a čekal, že budu v půlce startovního pole. Naštěstí jsem byl nakonec třetí," oddechl si.

Adam Ondra před lezením na obtížnost.

Maxim Shemetov, Reuters

Do poslední disciplíny šel Ondra na průběžném šestém místě. „A to velmi ovlivnilo moje lezení na obtížnost. Lezl jsem hodně na jistotu, nechtěl jsem zopakovat chybu, jaká mě třeba před dvěma lety připravila o výsledek na první olympijské nominaci. A takovým stylem se nedá vylézt moc vysoko, nahoře mi potom došly síly," vysvětloval český závodník.

V poslední disciplíně ale Ondru nakonec předčili jen tři soupeři a do finále tak postoupil z pátého místa. Do čtvrtečního boje o medaile si ale rovnou vytkl jasný cíl. „Byla to pro mě dobrá lekce. Zítra ve finále obtížnosti už takhle prostě lézt nemůžu. Napálím to, musím jít daleko víc do rizika. Jedině to může být cesta k dobrému výsledku," dodal Ondra.