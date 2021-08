Nakolik pronikla do Sappora olympijská atmosféra?

To je právě to nejzásadnější věc, co mi tu chybí. Kdybychom měli aspoň společenskou místnost, kde se můžeme společně dívat na závody, takhle se sejdeme jen občas na pokoji. Samozřejmě třeba středeční vystoupení Kristtiny Mäki mě nadchlo, toho byl plný internet, ale jinak je to tu z pohledu atmosféry takové smutné.

Vyšel aspoň záměr organizátorů, že v Sapporu bude chladněji než v Tokiu?

Teď tu máme kolem 30 stupňů, takže možná o nějaký méně než v Tokiu, ale příjemné na běhání to není, zvlášť když vyleze ostré slunce. Připravuju se na pekelné podmínky.

Marcela Joglová při tréninku.

archiv Marcely Joglové

Dají se srovnat s mistrovstvím světa v Dauhá, kde jste ve vedru skončila dvacátá?

Tam byly určitě horší, co se týče teplot. Přešla jsem ulici a byla splavená, tady to tak brutální není. Ale tam jsme závodili v noci za tmy a nepražilo sluníčko. Když se navíc odráží od asfaltu, není to zrovna procházka růžovým sadem.

Jak se dá přímo v Sapporu trénovat při všech omezeních proti koronaviru?

Asi půlhodinu cesty od hotelu jsou takové kurty, kde nám udělali tři kolečka, nejdelší měří 900 metrů. Bála jsem se, že tam bude houf lidí a nebude kde běhat, ale je to docela v pohodě, spíš je příjemné, že potkáváme další lidi. Je tam i posilovna, pak jedeme na hotel, nikam jinam nemůžeme, jsme hlídaní.

Stačí pro maratonkyni kolečko dlouhé 900 metrů?

Je specifická doba, čekala jsem, že omezení budou, byla jsem připravená i jen na 400metrový ovál. Finální příprava se tu udělat dá, na maraton se nechystáte posledních deset dnů a většinu mám odběháno. Takže se to dalo zvládnout.

Jaké jste předtím měly podmínky na aklimatizačním kempu v Kóči? Vaše kolegyně Eva Vrabcová a Tereza Hrochová k nim byla kritické.

My tam byly opravdu krátce, vlastně tři dny. A mně to naopak přišlo v pohodě, byl tam atletický ovál, dalo se natočit i kolečko dlouhé 1300 metrů, nebylo tam narváno, i jídlo mi tam přišlo lepší.

Už jste se aklimatizovala i na brzký budíček? Závodíte v 7.00 místního času.

Zatím mi spaní nedělá problém snad kromě dvou dnů, kdy jsem si na pomoc vzala lék. Jinak jsem nepociťovala problémy, snažím se jezdit prvním busem na tréninky, abych si zvykla na brzké vstávání. Samozřejmě teď nevstávám ve dvě ráno, ale při závodě vás dostatečně vybičuje ten adrenalin, tak s tím nebude problém.

Jak byste popsala olympijskou trať? Poběží se čtyři okruhy, jsou rovinaté?

Ukazují, že nějaké stoupání tam je, ale žádné brutální kopce. Znám ji už dlouho, stejně nepočítám, že by v těchto podmínkách padaly extra rychlé časy, musíme rozložit síly.

Jak to bude při závodě s občerstvováním? Chodkyně Tereza Ďurdiaková zmiňovala, že smíte používat jen jednu lahev.

Hodně se to tu řešilo, byly námitky, i Japonci trochu přizpůsobují pravidla každý den za pochodu. Ještě konkrétní zprávy nemám, uvidíme na schůzi. Zatím jsem viděla lahve a ty mi přišly hrozné, budeme je muset upravit, trochu si s nimi pohrajeme.

V čem se vám nezdají?

Viděla jsem je při tréninku, mají zobáček jako je odsávačka u zubaře, těžko se mačkají. Asi ji odstřihnu, protože při běhu řešíte úsporu energie a nedokážu si představit, že bych u toho ještě brutálně mačkala lahev.