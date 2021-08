S bratrem Petrem skončil na deblakanoi desátý, v pátek pro českou kanoistickou jedničkou Martina Fuksu začala hlavní část jeho olympijské mise. V rozjížďce se tahal až do konce s Maďarem Balazsem Adolfem a německou legendou své disciplíny Sebastianem Brendlem, ale oba nechal za sebou a mohl šetřit síly na semifinále. To se jede v sobotu od 2:44 SELČ, finále pak ve 4:53.

„Myslel jsem, že to v klidu odjedeme se Sébou, taky jsme se o tom včera bavili a říkali si, že doufáme, že ten druhý nepojede moc rychle," s úsměvem Fuksa popisoval vzájemné popichování dvou letitých soupeřů. „Doufal jsem, že tam nebude nikdo třetí, kdo se zblázní a bude nám stačit, ale našel se ten Maďar," okomentoval počínání 21letého Adolfa, který poslal Brendla do opravného čtvrtfinále.

Z Fuksy zatím vyřazovala pohoda. Cestou z olympijské vesnice si do sluchátek pouštěl skladbu Stamina od českých rapperů Paulieho Garanda a Resta, kterou produkoval Český olympijský výbor a v klipu si zahráli vedle Fuksy i kajakář Josef Dostál, běžkyně Kristiina Mäki či střelec Jakub Tomeček.

„Pouštěl jsem si ji při trénincích, v posilovně, tak se mi lehce ohrála jako každá písnička, když si ji pouštíte hodně. Ale na olympiádě jsem se k ní zase vrátil," líčil 27letý kanoista.

Na poslední chvíli se povedlo vyřešit i vleklý problém se zásilkou lodí, která do Japonska cestovala od května a dorazila až v průběhu her. Tak si dvojnásobný mistr světa vzal hned svou hlavní závodní kanoi do parády.

„Vyměnil jsem tu věc, na které klečím, ještě něco upravil, nalepil své jméno, samolepku Tokia a den před závody se na ní rozjel," popisoval. Oproti rezervní lodi, kterou si nechal poslat letecky, jsou rozdíly minimální.

„I když je to úplně stejný typ, malinko jiná je, myslím, že tahle je ještě lepší," porovnával. Velký rozdíl je každopádně v designu, na němž se podílela Fuksova manželka Anna, která studuje reklamní design.

Petr Fuksa (vpravo) společně s bratrem Martinem na deblkanoi vybojovali v Tokiu desáté místo.

Lee Jin-man, ČTK/AP

„Tyhle věci jako práce ve photoshopu ji baví. Tak jsem jí říkal, že bych byl rád, kdyby mi na loď udělala trikoloru, protože jsem hrdý, že reprezentuju Českou republiku," vysvětloval.

Černá barva lodi je zase připomínkou dědečka Fuksovy manželky, který loni zemřel. „A je pravda, že ta černá i zeštíhluje, takže mi přijde opticky trochu menší než ta bílo-červená," popisoval.

Tajemnější byl při dotazu na bílo-černý šátek, se kterým jel. Ten měl pirátský design s lebkou a zkříženými kostmi a velmi nápadně připomínal šátek, s nímž si před čtvrtstoletím dojel v Atlantě pro dvě zlata současný šéf české olympijské výpravy Martin Doktor, jen v prohozených barvách. „To já nevím, jestli něco znamená, možná," s úsměvem se cukal z odpovědi. Třeba bude moct více prozradit v sobotu po finálovém závodě...