Zanedlouho třiadvacetiletý kanoista díky své olympijské nominaci na deblkanoi dostal šanci se popasovat se světovou elitou i na singlu. Bojoval statečně, ve čtvrtfinále se v polovině trati pohyboval na druhé postupové pozici. „Nechtěl jsem být hned od začátku vzadu, tak jsem to napálil a bohužel mi trošku nevydržely síly," zalitoval.

Letos pobral dvě stříbra na evropském šampionátu do 23 let, teď dostal šanci se poměřit i s nejtěžší konkurencí. „Ten rozdíl je neskutečný. Soupeři jsou starší, oproti Evropě jsou tu Číňani, Kubánci, Brazilci, vždycky dvě lodě za stát," porovnával.

„Ti kluci tady už jsou hrozně vyspělá hovada, rychlí a velcí. Já se mám pořád kam posouvat, snad do toho taky dozraju a za tři roky už budu taky velký konkurent," vyhlížel už následující olympijské hry v Paříži.

„Pro bráchu není vůbec jednoduché tady s těmi kluky soupeřit. Hlavně aby si to užil, je mladý, má všechno před sebou," radil mu jeho starší sourozenec Martin Fuksa.

Ten má ještě klíčové olympijské bitvy na tokijském závodiště Sea Forest Waterway před sebou. A bratr se mu teď radši bude v olympijské vesnici klidit z cesty.

„My býváme nervózní každý jinak," říká Petr. „Já se dokážu s někým chvíli bavit, on je spíš uzavřenější, tak ho nechám být, ať si dělá to svoje. A po závodě, až to z ně spadne, tak si promluvíme a třeba ho rozptýlím," plánuje o pět let mladší ze sourozenecké dvojice, který si domu do Nymburka odveze spoustu zážitků.

Rozjížďka s přehledem a Martin Fuksa jde dál z prvního místa! Český kanoista se těší na zítřejší SEMIFINÁLE!

„Na první olympiádu budu vzpomínat krásně, budu mít co vyprávět. Už se těším na další hry, snad to zase vyjde," doufá.