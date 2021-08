Skončila olympiáda, která mohla mít spoustu přívlastků, ale rozhodně nebyla tuctová. Už jen to, že hry s označením Tokio 2020 proběhly v roce 2021, bude navždy nelogickou kuriozitou. Ale pro české fanoušky zůstanou spojeny s řadou příběhů, ať už těmi s happyendem či těmi, pro něž se hodí označení sportovní tragédie. Právo vybralo deset nejvýraznějších.

Os(t)udný speciál. Do zahájení her zbýval skoro týden a Česko už plnilo stránky světových deníků, a ne zrovna v pozitivním světle. I když jak se to vezme, právě pozitivní test na covid lékaře výpravy Vlastimila Voráčka stál na začátku kauzy nevídaných rozměrů.

Nezůstalo u jediného případu, zbytečně letěli do Tokia cyklista Michal Schlegel, stolní tenista Pavel Širuček i beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková, a tím i její parťačka Barbora Hermannová. Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem pak museli vynechat důležitý zápas.

Návrat pod pět kruhů. Jednačtyřicet let chyběl národní tým basketbalistů na olympijských hrách, než se to senzačně povedlo svěřencům Ronena Ginzburga v kanadské Victorii. Těžší skupinu v Tokiu mít nemohli, potkali pozdější finalisty z USA a Francie, od nichž dostali příděly, které spolu se šestibodovou výhrou nad Íránem znamenali pro partu kolem Tomáše Satoranského konec už po skupině.

Nečekaný odpich. V atmosféře doznívající covidové kauzy potřeboval český olympijský tým medailovou vzpruhu a obstarali ji překvapiví protagonisté. Stříbrem v peřejích navázal na svého tatínka kanoista Lukáš Rohan a o pár hodin později se k první české medaili po 113 letech prošermoval fleretista Alexander Choupenitch.

Bronzový medailista, fleretista Alexander Choupenitch.

Andrew Medichini, ČTK/AP

Konec vodního čekání. Když si naposledy český plavec skočil při finále do olympijského bazénu, nebylo ještě Barboře Seemanové ani šest měsíců. V Tokiu talentovaná kraulařka po 21 letech připomněla světu české plavání účastí ve finále, které na dvoustovce ozdobila na šestém místě dalším českým rekordem.

Český střelecký šampionát. Tak mohlo působit vyvrcholení soutěže v trapu, kdy všichni soupeři odpadávali tak dlouho, až na střelnici Asaka zůstali jen dva výborní kamarádi Jiří Lipták a David Kostelecký. Rozstřel lépe zvládl mladší z nich, devětatřicetiletý Lipták, šestačtyřicetiletý Kostelecký si jedenáct let po pekingském zlatu pověsil na krk další medaili.

Čeští medailisté David Kostelecký (vlevo) a Jiří Lipták

Ann Wang, Reuters

Zlatý den kamarádů. Až se zase v Praze potkají se svými manželkami, dětmi a psy, budou si moct vyměňovat i zkušenosti, jak pečovat o olympijské zlato. Malý a velký, tedy kajakář Jiří Prskavec a judista Lukáš Krpálek, které od her v Riu pojí velké přátelství, vyhráli pár hodin po sobě olympiádu. Krpálek už podruhé, když ovládl obě nejtěžší kategorie. Jako první v historii.

Síla i elegance na kurtu. Český tenis dal dohromady asi nejsilnější ženskou sestavu ze všech zemí, hráčky ozdobené čerstvými grandslamovými úspěchy střádaly plány na medailový útok. V singlu vyšel té, od níž se to čekalo nejméně a jejíž nominace se dočkala zpochybňování. Parádní tažení Markéty Vondroušové se zastavilo až ve finále. Až do konce ho dotáhly v deblu Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a zlato si mohly pověsit navzájem na krk.

Dostálova odplata. Zklamání se mísilo s totálním vyčerpáním, poprvé kajakář Josef Dostál odcházel z olympijského závodu bez medaile. Jenže černý den na singlu proměnil v motivaci a s parťákem Radkem Šloufem si dojel pro bronz na deblu, svoji čtvrtou olympijskou medaili. A v jejich případě rozhodně platilo, že sdílená radost je dvojnásobná radost.

Krutá premiéra. Z novinek v programu si sportovní lezení získalo srdce nejvíce českých sportovních fanoušků, však bylo finále druhým nejsledovanějším olympijským pořadem na ČT. Mohl za to hlavně Adam Ondra, muž z titulních stran nejprestižnějších deníků, o jehož osudu rozhodoval úplně poslední lezec, Rakušan Schubert. Kdyby skončil těsně za Ondrou, hrála by se česká hymna. Jenže na stěně se dostal výš a český pavouk skončil šestý.

Adam Ondra během lezení na obtížnost.

Maxim Shemetov, Reuters

Oštěpařská pohádka. Česká atletika už se pomalu smiřovala s historickou blamáží, když do posledního dne neměla žádné umístění v Top 10. Jenže pak se ukázalo, která disciplína je poslední dekády její ozdobou. Jakub Vadlejch k radosti svého kouče Jana Železného oštěpem ulovil stříbro a hned v sektoru se objímal s Vítězslavem Veselým. Nejstarší oštěpař soutěže v 38 letech s dojetím přebíral svůj druhý olympijský bronz.