„Po patnáctihodinovém letu jsme opravdu moc rádi doma, těším se především na postel," vykládal unavený, ale šťastný Vadlejch. Oči se klížily i jeho staršímu reprezentačnímu kolegovi. „Počet hodin, které jsme naspali od sobotního závodu bych spočítal na prstech jedné ruky. Šlo ale o nejkrásnější chvíle, co jsem díky sportu zažil. Ve 38 letech má pro mě takový bronz zlatou cenu," tvrdil Veselý.

Shodně připustili, že jim stále ještě úplně nedochází, co se povedlo. Vadlejch přiznal, že je stále plný emocí. „Celá sezona byl pro mě dost velký boj, se zdravím i s výkonností, ale Tokio mi vyplnilo všechno, za čím jsem si šel," tvrdil.

Oba především těšilo, že nejlepší výkon roku předvedli právě na vrcholné akci. „O tom se mi ani nesnilo, že by to vyšlo takhle perfektně nám oběma. Bylo to moc hezké, že dva atleti brali olympijskou medaili ve stejný den. To snad dokázali jen manželé Zátopkovi, i tam vidíte tu spojitost s oštěpem," uvažoval Vadlejch.

Oštěpaři Vítězslav Veselý a Jakub Vadlech s bronzovou a stříbrnou medailí po návratu do Prahy

Vlastimil Vacek, Právo

Nezapomenutelným zážitkem pro ně bylo uvítání v olympijské vesnici. „Dostali jsme se tam po dopingové kontrole až někdy v půl druhé ráno, přesto bylo před barákem české výpravy narváno a uvítal nás obrovský randál," prozradil Veselý. „Ten humbuk plný nadšení mi zní v uších doteď," připustil Vadlejch.

Na rozdíl od jiných medailistů oštěpařům sezona ještě nekončí. „Nějaká závody dáme, chuť do házení teď je," řekl za oba Vadlejch. Jeho stříbro půjde doma do skříně, kde má medaili stejné hodnoty z MS i trofeje z Diamantové ligy. „Já mám všechny placky schované u babičky, tahle ale bude klenotem sbírky," naznačil Veselý.