Jednatřicetiletý Roglič si prožil své především na Tour de France. Loni ho o triumf připravila na poslední chvíli právě časovka, v níž mu sebral žlutý dres Tadej Pogačar. Na konfrontaci s časomírou se proto svědomitě připravoval s vidinou, že Pogačara letos sesadí. Jenže už po osmi etapách musel svou snahu na Tour vzdát kvůli následkům pádu ze třetího závodního dne.

Dnes ale jako kdyby dokázal všechnu nahromaděnou frustraci přetavit v pozitivní energii a sílu, která ho hnala za zlatem. V cíli byl také náležitě rozradostněný. "Je hrozně těžké udržet si chladnou hlavu, když věci nejdou, jak by si člověk představoval. Ale vždy jsem tvrdě pracoval. A stejně tak jsem se vždy snažil si věřit. Vždyť to jsem pořád já, Primož - každý den je možné dokázat cokoliv," řekl Roglič.

V tomto duchu také vyrazil na trať více než 44 kilometrů dlouhé a náročné časovky. "Šel jsem na trať s tím, že nemám co ztratit. Jel jsem naplno od samého začátku a bojoval, abych zajel co nejlépe každý kilometr, dokud nepřišel konec. To je má práce a já ji odvedl dobře. Dosažený čas stačil na zlato a já z něj mám hroznou radost," prohlásil Roglič.

"Tohle je opravdu super krásné. Je to naprosto nádherné. Nevěděl jsem, že ta medaile je docela těžká. Pro mě je tenhle triumf nepopsatelně krásný i s ohledem na poslední události, které mě postihly. Všechna ta tvrdá práce, kterou jsme do toho dali já, moje rodina a lidé okolo mě, se nakonec vyplatila. Dokázal jsem vyhrát zlatou medaili a jsem olympijským šampionem," dodal Roglič.

Srovnávat své úspěchy však dvojnásobný vítěz Vuelty z posledních let nechtěl. "Myslím, že porovnávat v cyklistice všechny tyhle závody je hloupost. Pokaždé je hrozně těžké vyhrát, i když jedete závod doma za barákem. Každé vítězství je jedinečné. A tohle je pro mě opravdu jedinečné. Jsem za něj strašně šťastný," uvedl Roglič.