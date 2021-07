„Je to hrozné, když se řekne, že jsem byl na první olympiádě před pětadvaceti lety," kroutil s úsměvem hlavou velezkušený český brokař. „Vždyť já si Atlantu v šestadevadesátém ani moc nepamatuju. Přece jen mi v mém věku už moc neslouží paměť," rozesmál se v dobrém rozmaru majitel zlata z her v Pekingu.

Se svými zkušenostmi proto bere s nadhledem i řadu komplikací, které úvodní dny her v Japonsku provázejí zejména v dopravě. „Teď se samozřejmě píše, jak to tady drhne. Ale já můžu vyprávět o spoustě problémů na každé olympiádě, na které jsem byl. Zvenku to vždycky vypadá, že by to měla být super akce, ale na každé se potkáte s věcmi, u kterých čekáte, že je řešit nebudete. Třeba tady v Tokiu musel náš trenér instruovat obsluhu vyhazovačů terčů," podotkl Kostelecký.

Kvůli odložení olympiády čekaly na závodníky náboje přímo na střelnici celý rok, na jejich kvalitě se to ale nijak neprojevilo. „Každých čtrnáct dnů chodily reporty, jak to s naším vybavením vypadá. Nejsem odborník, ale nehrozilo, že by zvlhl prach. Firma, která náboje vyrábí s tím dopředu počítala a zvolila kvůli zdejšímu klimatu jiné složení. Na prvních trénincích bylo všechno v pořádku," uvedl brněnský rodák.

Spolu s Jiřím Liptákem tak už stačili střelnici, kde v úterý vstoupí do prvního dne kvalifikace trapu, dobře poznat. „Je to kopie střelnice na hrách v Londýně, takže by se dalo říct, že jsme na ní už oba stříleli. Nevybočuje ze standardu. A pokud bude dobré počasí a nepřijde hrozící tajfun, budou nástřely vysoké," míní účastník šesti olympiád.

Kostelecký na posledních hrách v Riu startoval sám a nyní si opět atmosféru ve dvou jaksepatří užívá. „Je určitě lepší být ve dvou, šance na dobrý výsledek pro Česko je vyšší. Navíc nejste sám na všechny věci okolo a s Jirkou je navíc hrozná prdel," liboval si milovník detektivek.

Jaké bude rozluštění případu Tokio? „Nemáme křišťálovou kouli, každý sport je loterie a ten náš možná ještě větší. Těžko určit favorita. Vím, že musím odvést maximální výkon a vědět, že jsem víc udělat nemohl. Pak je jedno, jaký výsledek," dodal Kostelecký.