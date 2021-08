Pětaosmdesát let čekal český parkurový tým na návrat do bojů o olympijskou medaili. V páteční kvalifikaci při bitvách pod pěti kruhy v Tokiu trojice Ondřej Zvára, Anna Kellnerová a Aleš Opatrný však zůstala daleko za postupovými příčkami na patnácté pozici. Poslední z týmů, které soutěž dokončily.

„Chtěli jsme se do finálové desítky. Ale upřímně si musíme přiznat, že když sleduji na olympijských hrách kvalitu jezdců a koní... Pokud si vezmu, co byli schopní přeskákat i v individuálním závodě, tak je jasné, že na sobě musíme ještě hodně pracovat. Je to určitým způsobem motivace," říkala česká reprezentantka Anna Kellnerová.

„Všechny naše koně trošku překvapilo osvětlení a překážky, které koně nikdy neviděli, protože my jako Česko se jen tak nedostaneme na velké závody, protože jsou na pozvání. Myslím, že to byla dobrá zkušenost pro nás i pro koně. I směrem k další přípravě na další závody. A když se poštěstí, tak i směrem k další olympiádě," přemítal Aleš Opatrný.

„Každopádně jsme snad ukázali, že na olympiádu patříme. Musíme se pokusit dostávat na těžší závody, čímž se lépe připravíme," mínila Kellnerová a neskrývala, že ji olympiáda pořádně vyčerpala. Je to obrovská zkušenost. Na olympiádě hrají roli nervy. Já jsem třeba byla tak vystresovaná, že jsem nebyla schopná moc jíst a během pobytu v Tokiu shodila dvě nebo tři kila. Když jsem pak absolvovala dva parkury v krátkém sledu v tak těžkých podmínkách, sotva jsem po páteční kvalifikaci stála na nohou," popisovala.

„Na hrách startují borci, kteří podobně obtížné závody jezdí. Je pro ně pochopitelně snadnější se s něčím takovým vypořádat. My se dostaneme na podobnou úroveň jednou za pět týdnů, tudíž nám i koním zkušenosti chybí. Ale věřím, že to můžeme dohnat a výkony zlepšit," přitakával Opatrný.

„Já si třeba říkala, že po zkušenosti z individuálního závodu budu schopná jet týmovou soutěž lépe, více v klidu. Ale nedopadlo to podle představ. I proto, že jsme s Catchie absolvovaly plno skoků, které jsme dosud neskákaly," krčila smířlivě rameny Kellnerová. „Každopádně doufám, že už jenom účast v Tokiu přivede k našemu sportu sponzory i jezdce. Snad jsme dodali motivaci lidem, aby pomohli rozjet jezdectví ještě víc," přála si Kellnerová. „Může se stát, že se nám po olympijské účasti ozvou sponzoři a budeme mít šanci nakoupit mladší koně, které budeme vychovávat a směřovat k olympiádě, nebo k dalším mistrovství Evropy a světa," přisadil si Opatrný na rozloučenou s Tokiem.