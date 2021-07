„Jsme hlavně nadšené, že jsme tady mohly plavat. Každý měl nějaké očekávání, každý byl svým způsobem nervózní. Ale neudělaly jsme žádnou chybu, všechny odskoky byly v pořádku. Za sebe mohu říct, že nejsem ze svého výkonu úplně nadšená, viděla jsem rezervy. Ale plavala jsem čas, který bych měla na téhle úrovni jezdit," přemítala po rozplavbě, v níž Češky zaostaly za českým rekordem o necelé dvě sekundy, mistryně Evropy Seemanová. Ta závod rozjížděla a předávala na třetím místě.

Prastarý rekord z olympiády v Aténách vylepšila o šest sekund štafeta před dvěma lety na MS v korejském Kwangdžu, kde se Seemanovou a Apostalon startovala Simona Kubová a Anna Kolářová. V Tokiu ale šly do akce čtyři závodnice s nejrychlejším letošním časem na stovce kraul.

Plav kraul! upomínala se Horská

Do sestavy se tak trochu nečekaně dostala na druhý úsek i polohovkářka Horská, jejímž dominantním plaveckým způsobem jsou prsa. „Je fakt, že když jsem stála před startem na bloku, tak jsem si musela zopakovat, že jdu plavat kraul a ne prsa. Přece jen je to pro mě premiéra v kraulové štafetě. Byla to ale příjemná změna," usmívala se po olympijské premiéře držitelka českého maxima na prsařské dvoustovce, na níž se vedle krátké polohovky představí rovněž v Tokiu.

„První padesátka se mi jela dobře, plavala jsem jako o život, ale finiš mě trochu kousl. Ale byl to první start na olympiádě a věřím, že dál to bude lepší," podotkla Horská.

Další olympijská debutantka Janíčková na třetím úseku lehce zaváhala na bloku, ale k nepříjemnosti jako před pěti lety na hrách v Rio de Janeiru, kde špatný odskok znamenal diskvalifikaci polohové štafety, nedošlo. „Trošku mi to na bloku ujelo, ale nebylo to tak strašné. Snažila jsem se to dohnat pod vodou. Nebyla to tragédie, nezůstala jsem tři těla za ostatními," vyprávěla jednadvacetiletá závodnice UP Olomouc.

Finišmanka Apostalon pak shrnula práci celého kvarteta způsobem, který dohnal ostatní závodnice k slzám dojetí. „Jsem na tyhle holky strašně hrdá. Na vnitřní soudržnost, která mezi námi je už od přípravného kempu v Kóči. To je ta největší věc. Výsledky vždycky nějaké budou. Ale myslím, že budeme už navždycky vzpomínat, jak jsme to společně zvládly. Pro mě je to díky tomu strašně krásná olympiáda," říkala česká závodnice s americkými kořeny, zatímco Seemanové a spol. vlhly oči.

„Tak a to je konec rozhovoru," smála se česká jednička, kterou v pondělí čeká rozplavba kraulové dvoustovky, na níž letos v květnu na ME v Budapešti vybojovala zlato.