To se mu zatím nepovedlo, ale rodinné stříbro má další přírůstek. „Možná ta druhá místa máme jako takové lehké v uvozovkách olympijské prokletí, které mi tedy momentálně vůbec nevadí," usmíval se krátce poté, co si na krk dle regulí sám pověsil olympijské stříbro.

Jeho tatínek opodál přijímal gratulace, však je poslední tři roky svému synovi i trenérem. „Táta má na tom stříbru obrovskou zásluhu, stejně jako další trenéři, kteří mě dřív vedli," říkal Rohan.

Věděli jste, že otcem Lukáše je dvojnásobný olympijský medailista z Barcelony a Atlanty Jiří Rohan? 🥈🥈 #Tokio2020 pic.twitter.com/GaBCPlfhlg — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 25, 2021

Nejsou přitom případem rodinného týmu, kdy by otec vypiplal svého potomka od prvních sportovních krůčků. „Spíš to byla shoda okolností," přiznává Rohan junior. „Nechci říct, že jsme na sebe zbyli, ale trochu se to tomu blížilo," s úsměvem přitakává jeho otec.

Původně byl Lukáš Rohan členem úspěšné skupiny Jiří Prskavce staršího. „Jenže měl těch lidí měl už opravdu hodně, tak se tak nějak dohodlo, že budeme trénovat spolu. Ale určitě to nebylo cílem," říká úspěšný kouč.

Výhodu měl v tom, že svého syna dokonale znal, ale rodinná pouta můžou být ve vztahu trenér–svěřenec i komplikací. „Pro mě to je trošku těžší, ta linie vztahu je přece jen jiná. Proto jsem se nikdy moc netlačil do toho, abych syna trénoval," přiznává Rohan, jenž je vedle role trenéra tradičně šéfem organizátorů všech vrcholných akcí v pražské Troji.

A mezi kolegy i svěřenci je známý jako perfekcionista, který chválí jen málokdy. „Ale dneska opravdu musím říct, jsem spokojený. Neříkám to často, ale Lukášovi se to opravdu povedlo," přiznal Jiří Rohan poté, co ke dvěma závodnickým olympijským stříbrům přidal první trenérsko-rodičovské.