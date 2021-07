Malovala si povedenější olympijskou rozlučku než třetí místo od konce na znakařské dvoustovce. Jenže angína krátce před tokijskou olympiádou výrazně zasáhla do přípravy Simony Kubové, a tak si 29letá plavkyně promítala v hlavě spíše vzpomínky na ty hezčí zážitky pod pěti kruhy. I když si u nich poplakala.

„Olympiáda byla vždycky můj sen a mně se povedla třikrát během devíti let, což nemůže říct moc lidí a jsem na to hrdá. A Londýn mi vyšel naprosto úžasně," vybavovala si, jak před devíti lety ještě pod dívčím jménem Baumrtová skončila na stovce znak desátá jen dvě desetiny od finále.

Už vloni si pohrávala s myšlenkami na konec kariéry ozdobené třeba evropským bronzem či stejným kovem z mistrovství světa v krátkém bazénu z roku 2012. „Ale stálo za to ještě vydržet," má jasno. Už jen proto, že ji do Tokia jako trenér mohl doprovázet její otec.

„V Londýně byl jen jako divák. Tady se mnou mohl všechno prožít a strašně to pro mě znamená. Jsem za to šťastná a vděčná," vykládala a po tváři se jí koulely slzy.

Ještě plánuje startovat na podzim na Mezinárodní plavecké lize. A potom? „Nechávám to otevřené," říká. Každopádně tři roky do dalších her jsou moc. „V plavání je nejlepší věk kolem dvaceti, mně bude třicet. Nechci být jako Katinka Hosszúová, která mi přijde naprosto zničená a vycucaná," přiznává vystudovaná fyzioterapeutka Kubová.