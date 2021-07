V pražské Troji bylo v pátek ráno hodně živo, až si kolemjdoucí museli říkat, co se to na tamním kanále jede za závody. Tradiční vodácký moderátor Dan Stach, řev fanoušků… Jen místo slalomové trati oči diváků směřovaly k velkoplošné obrazovce a tlačily do cíle na vzdálenost mnoha tisíc kilometrů Jiřího Prskavce.