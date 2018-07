Zlato! Mladá česká skokanka zazářila na světovém šampionátu

Švábíková ukázala ambice už v úterní kvalifikaci. Absolvovala tam tři výšky a každou zdolala hned prvním pokusem. Svěřenkyně trenéra Berana zakládala na 395, následně byla úspěšná i na 410 a účast v elitní dvanáctce jí zajistil úspěšný pokus na 420 centimetrech. To ji pasovalo do role jedné z hlavních favoritek soutěže. A ve čtvrtek to také česká závodnice ve finále potvrdila.

Soutěž zahájila chybou na základní výšce 410, ale příštích pět pokusů zvládla. Další nezdary si připsala až při snaze o osobní maximum 451, než napotřetí i na této výšce uspěla. Jednou si pak zkusila i 460 cm. Soutěž vyhrála před největší papírovou favoritkou Lisou Gunnarssonovou ze Švédska, jež stejně jako bronzová Alice Moindrotová z Francie zdolala 435 cm.

Švábíková navázala na předloňský titul výškařky Michaely Hrubé, juniorskými mistry světa před tím byli také desetibojař Jiří Sýkora a chodkyně Anežka Drahotová (oba 2014), Denisa Rosolová ve skoku do dálky (2004) a oštěpařka Jarmila Klimešová (2000).