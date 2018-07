Má další rekord, přesto si Maslák povzdechl: Jako bych měl vystřílené náboje

Obstaral jediný rekord mistrovství republiky. Důvod k radosti? Pro nejlepšího čtvrtkaře české historie Pavla Masláka nikoliv. Do Kladna jel s jiným cílem. Pokořit čas 45,39 s, s nímž by se dostal mezi dvanáctku letos nejrychlejších evropských sprinterů na 400 m.

Trojnásobný halový mistr světa i Evropy vrhl všechny síly už do sobotního rozběhu a časem 45,66 s vylepšil osmnáct let starý rekord šampionátu Karla Bláhy. Maslák totiž většinou na mistrovství republiky volil poloviční distanci.

V neděli už měl k vytouženému času daleko, finále vyhrál výkonem 46,09 s. „Po rozběhu jsem byl docela rozsekaný, vzalo mi to nějaké síly. Nevím, kde jsem ty desetiny ztratil, ale určitě s tím časem nejsem spokojený,“ mračil se.

Rychlejší byl v hale

Letní sezóna zatím rozhodně není podle Maslákova gusta, čas 45,47 s, s nímž v Birminghamu završil halový světový hattrick, je stále jeho letos nejrychlejším. A to je venkovní čtyřsetmetrový ovál pro čtvrtkaře obvykle příhodnější…

„Pořád ty výkony postupně upadají, jak jsem starší. Jako bych měl vystřílené náboje,“ posteskl si sedmadvacetiletý svěřenec Dalibora Kupky, jehož forma ale tradičně na vrcholných akcích graduje.

Proč bylo pro českého rekordmana tak důležité být mezi dvanáctkou letos nejlepších Evropanů? Na kontinentálním šampionátu, jenž začne za týden v Berlíně, by tak získal výhodu nasazení do semifinále a nemusel by absolvovat rozběh. „Určitě bych tím nějaké síly ušetřil a také by mi takový čas naznačil, že výkonnost roste a mám na finále,“ vysvětloval.

Čeká ho šichta

A ušetřené síly by se určitě hodily, Masláka čeká v německé metropoli pořádně nabitý program. V ideálním případě by ho čekaly tři individuální čtvrtky, finále se čtvrtkařskou štafetou a rozběh a finále se sprinterskou štafetou. Šest závodů v šesti dnech.

„Už jsem zažil pět čtvrtek v pěti dnech, je pravda, že jak jsem starší, regenerace je pomalejší, ale věřím, že to zvládnu,“ nebojí se Maslák.

Svůj český rekord 44,79 s nejspíš ohrožovat nebude, ale ve štafetách by se české přepisovat historické tabulky mohly. Zvlášť v té na 4x100 m z roku 1972… „Šance na rekord je. Rychlostní formu máme všichni, když se povedou předávky, může to klapnout,“ je přesvědčen Maslák.