Atletický zázrak ze Švédska. Skokan o tyči Duplantis překonává rekordy od sedmi let

Když mu bylo sedm let, překonal švédský skokan o tyči Armand Duplantis poprvé světové maximum. Od té doby se mu to v různých kategoriích povedlo ještě několikrát. Jeho úspěšný pokus na 605 centimetrech, který mu v Berlíně vynesl titul mistra Evropy, dává naději, že by se mu to mohlo podařit i mezi dospělými.

Osmnáctiletý Duplantis v neděli nejprve výkonem 595 překonal vlastní juniorský světový rekord. Poté jej ještě dvakrát vylepšil až na 605, kdy měl navíc velkou rezervu. Výš dosud skočili pouze Francouz Renaud Lavillenie (616), Ukrajinec Sergej Bubka (615) a Australan Steve Hooker (606).

"Mondo" tak ke zlatým medailím z mistrovství světa do 17 let a MS i ME do 20 let přidal premiérový seniorský cenný kov. Při debutu mezi dospělými skončil na loňském světovém šampionátu v Londýně devátý, na letošním HMS v Birminghamu si o dvě příčky polepšil.

Duplantisovi byla atletika souzena odmalička, neboť jeho otec Greg skákal o tyči a matka Helena se kromě volejbalu věnovala i sedmiboji. Disciplínu si zvolil po americkém otci, jenž je rovněž jeho trenérem. Medaile naopak získává v barvách matčiny rodné země, ačkoli celá rodina žije v USA.

"Jestli mě někdo chce srovnávat s Usainem Boltem, je to jeho věc, ale nesnažím se být jako on. Chtěl bych jít v Renaudových (Lavillenieho) stopách," řekl Duplantis poté, co byl spolu s Norem Jakobem Ingebrigtsenem označen za možnou vycházející tvář světové atletiky. "Doufám, že dokážu inspirovat lidi. Miluju skok o tyči a chci, aby s ním začalo co nejvíc dětí," dodal.