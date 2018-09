Chystal se na zprávy a viděl, jak přichází o rekord. Nemrzí mě to, tvrdí Šebrle

Jak pozorně jste sledoval dění v Talence?

Věděl jsem, že tam Kevin bude chtít ukázat, že má na světový rekord po mistrovství Evropy v Berlíně, kde v dálce třikrát přešlápl. Akorát mi nějak vypadlo z hlavy, že už je Talence teď, až mi to kolem poledne někdo na Facebooku připomněl. Tak jsem kouknul na výsledky a viděl jsem, že pokud hodí kolem osobáku v oštěpu a poběží rychle, bude to hodně přes 9100. Pak už jsem to sledoval, našel jsem stream, viděl jsem živě ten oštěpařský pokus 71,90 i patnáctistovku.

Bylo vám líto, že jste přišel o evropský rekord?

Svým způsobem člověka mrzí, když přijde o rekord, ale v tomhle případě mě to nemrzelo, z několika důvodů. Jednak už jsem ho měl dlouho, jednak už to byl v uvozovkách jen evropský rekord, tak mě to mrzení přešlo, když mi vzal Eaton světový. Hlavně jsem ho Mayerovi přál, aby se rekord vrátil zpátky do Evropy. Jsme už tři, kteří udělali přes 9000 bodů, což je obrovská motivace i pro mladé kluky, kteří chtějí dělat atletiku a být vícebojaři. Vidí, že ten světový rekord je dosažitelný a dá se pořád překonávat.

Znáte se s Mayerem?

Stoprocentně jsme se potkali, ale že bychom se někdy víc bavili, to ne. Je o dost mladší, chytil mě na konci kariéry, tak jsme se potkali počítám tak na jednom závodě.

Kevin Mayer při mistrovství Evropy v Berlíně.

Jan Kucharčík

Napadlo vás, že světový rekord padne v Talence na samém konci sezóny?

Já se těšil už na mistrovství Evropy, škoda, že tam třikrát přešlápnul. Když jsem viděl, že tam nepokračoval, tak jsem tušil, že se bude chtít připravit na Talence. Byl jsem jen zvědavý na počasí, to jediné by ho zbrzdilo, po těch přešlapech měl ještě větší motivací ukázat, že na svěťák měl. Takže i tím, že ho sleduju celoročně, jsem věděl, že na něj bude chtít zaútočit a vzít si ho.

Čekal jste, že by mohl rekordy vylepšit o tolik? Světové maximum o 81 bodů, vaše evropské o rovných sto…

Když jsem na výkony koukal, tak mě to překvapilo, na druhou stranu druhý den měl senzační. Fantastický disk přes 50 metrů a hlavně 545 o tyči, to dělá obrovské body. Oštěp je skvělý, překážky rychlé, stovka za 10,55… Je pravda, že 9126 je zas o třídu výš, než jsme měli my s Eatonem. Ale ty výkony tomu napovídají. A ač jsem si to donedávna nemyslel, tak teď si myslím, že se to dá ještě posunout.

Bude hranice 9000 bodů padat častěji, když už jste na ni dosáhli tři?

Asi bych neřekl, že těch výkonů bude dramaticky přibývat. Určitě se ještě někdo objeví. Až se objeví někdo z černochů, kteří mají rychlá vlákna a daleko větší generické dispozice pro sprint, a naučí se technické disciplíny, zase to může být ještě o kus dál. Ani nechci říct, kam. Ale dost. Každopádně těch 9000 bude pořád výjimečný výkon.

Mayerovi je 26 let, vy jste světový rekord překonal také v šestadvaceti, Eatonovi bylo o rok víc… Je to ideální věk, kdy je vícebojař ještě rychlý, ale už má i dobré vrhy?

Vypadá to, že je to ideální čas na svěťák. Já po rekordu změnil trenéra, nevím, jak bych pokračoval dál, skladba tréninku byla jiná a už jsem nebyl tak rychlý. Myslím, že Kevin bude dělat dál, co má osvědčeného, a může se ještě posouvat, je to individuální.