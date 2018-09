Senzační rekord se zrodil z krachu. Kde se zastaví nejvšestrannější atleti světa?

„To je ještě o třídu výš, než jsme udělali my s Eatonem,“ uznale vykládal Roman Šebrle, jehož Mayer připravil o evropský rekord. „Ale nemrzelo mě to, Kevinovi jsem to přál,“ ujišťoval olympijský vítěz, jenž závěr mítinku v Talence sledoval na počítači, než zamířil moderovat večerní zprávy na Primě.

Dovolenou si nezasloužil

Mayer původně neměl vůbec v úmyslu v Talence závodit. Plán zněl jinak: vyhrát mistrovství Evropy v Berlíně a pak odpočívat. Jenže Mayerův záměr zkrachoval už ve druhé disciplíně. Třikrát přešlápl v dálce a prohlásil: „Dovolenou si nezasloužím, připravím se na Talence.“

Slib naplnil dokonale, svůj bodový zisk rovnoměrně rozdělil do dvou dnů. Když v tyči zdolal 545 cm, uznal: „Už můžeme začít mluvit o světovém rekordu.“

Po devíti disciplínách měl tolik bodů, že by letos byl čtvrtým desetibojařem na světě, cílem patnáctistovky za mohutného skandování zaplněných tribun proběhl už s rukama nad hlavou. „Nejvyváženější desetiboj historie, první bez výpadku,“ psal na Twitteru americký dvojnásobný mistr světa Trey Hardee.

Žádná rychlokvaška

Osobní rekord si Mayer zlepšil o 292 bodů, jako třetí muž historie překonal 9000 bodů. Světový rekord o takový kus posunul naposledy v roce 1999 Tomáš Dvořák, který Mayerovo počínání nadšeně doma sledoval.

„Zaplaťpánbůh za tu pokaženou Evropu. Chlapec si uvědomil, že je ten políbenej, jen je pro to třeba něco udělat. Ale od tohohle kluka jsem to čekal, on je šampión v podstatě od narození,“ uznale vykládal.

Mayer se narodil na předměstí Paříže, má tři bratry a nyní žije a studuje v Montpellier. Svůj talent potvrzoval od mládí, stal se mistrem světa mezi dorostenci, juniory a vloni v Londýně i mezi dospělými. „Není žádná rychlokvaška, postupně se zlepšoval a zrychloval. A má tam to nezbytné plus, že umí skákat o tyči. Je extrémně šikovný,“ připomíná Dvořák.

Už neměl slzy

V neděli se Mayer zapsal do historie zatím nejvýrazněji. „Na tohle jsem čekal dlouho, kvůli takovým momentům trénujeme. Po závodě už jsem ani nemohl brečet, nezbyly mi slzy, obrečel jsem to už před patnáctistovkou,“ přiznal.

Kam se může rekord posunout? Mayer je zřejmě v ideálním věku, kdy ještě desetibojaři mají rychlost a už předvádějí kvalitní vrhačské výkony. Šebrle rekord překonal také v 26 letech, Eaton o rok později. „Ale Kevin má vše před sebou, když neusne na vavřínech,“ tvrdí Dvořák.

„Dřív jsem si to nemyslel, ale teď bych řekl, že se dá rekord ještě posunout,“ myslí si Šebrle. „Až se objeví někdo z černochů, kteří mají daleko větší genetické dispozice pro sprint, a naučí se technické disciplíny, zase to může být ještě o kus dál,“ tvrdí. „Kevinův výkon je další krok ke snu o 10 000 bodech,“ odvážně predikuje Eaton.¨