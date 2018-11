Atletkou roku je znovu oštěpařka, tentokrát Ogrodníková

Třetí příčku obsadil koulař Tomáš Staněk, bronzový medailista z halového mistrovství světa a čtvrtý muž ME pod širým nebem. Ten se jako nejlepší mužský zástupce dostal před vytrvalkyni Evu Vrabcovou Nývltovou, která byla na ME v novém českém rekordu třetí v maratonu a na jaře

Osmadvacetiletá Ogrodníková měla životní sezonu. Hned v jejím úvodu si vylepšila osobní rekord na 65,61 metru a jako jediná z českých atletů se pravidelně prosazovala na stupně vítězů v Diamantové lize. Úspěšný rok korunovala stříbrnou medailí na kontinentálním šampionátu.

Díky tomu se vůbec poprvé prosadila mezi nejlepší české atlety a hned v tradiční anketě zvítězila. "Určitě jsem nepočítala s tím, že vyhraju, protože tady byli ještě dva až tři adepti na vítězství. Takže jsem hodně překvapená, ale jsem za to moc ráda," řekla Ogrodníková. Při generálce neposlouchala, jak si moderátor Aleš Háma nacvičuje jména, protože nechtěla pořadí znát dopředu.

Ráda by se přiblížila své předchůdkyni na domácím atletickém trůnu Špotákové. "Bára je skvělá oštěpařka. Myslím si, že kdyby tady byla, tak nevím, jestli vyhraju, asi spíš ne. Ona by si to zasloužila a patří jí to, takže nám to trošku usnadnila, ten letošní rok," doplnila letošní královna české atletiky.

Nejlepší juniorkou se stala tyčkařka Amálie Švábíková, jež vyhrála juniorské MS a skončila devátá na ME mezi dospělými. Objevem roku byl vybrán půlkař Lukáš Hodboď, překvapivý finalista ME. Nejlepším trenérem byl vyhlášen kouč Ogrodníkové a Špotákové Rudolf Černý, který toto ocenění získal popáté.