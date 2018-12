Zlatá tretra zná svou první hvězdu. Začínám se bát o rekord bát, říká Taťána Netoličková

Organizátoři 58. ročníku atletické Zlaté tretry (20. června 2019) oznámili první zahraniční účastnici a hned na úvod vypálili pořádný kalibr. Do Ostravy přijede v roce 2018 na tratích 200 a 400 metrů neporažená olympijská vítězka Shaunae Millerová-Uibová z Baham.

V Riu vyhrála běh na 400 metrů, jakou trať si vybere v Ostravě, ale ještě neví. „Může to být 200, 300 nebo 400 metrů. Rozhodnu se podle tréninku. Na Ostravu mám skvělé vzpomínky díky vítězství na Kontinentálním poháru, proto se na Zlatou tretru velmi těším," vzkázala Millerová-Uibová z Monaka, kde se účastnila vyhlášení nejlepších atletů uplynulé sezony.

Ať si bahamská sprinterka zvolí jakoukoliv trať, může podle manažera závodu Alfonze Jucka atakovat historická maxima. V ohrožení může být i trochu fousatý rekord vítkovické Taťány Netoličkové na čtvrtce 49,67 vteřin z roku 1983.

„Už se o něj trochu začínám bát, protože je to skvělá závodnice," pousmála se Netoličková. „Hřeje mě na srdíčku, že tam ten můj rekord pořád je, ale milníky jsou od toho, aby se překonávaly. Bude to zase skvělý mítink a máme se na co těšit," dodala Netoličková.

Organizátoři oslovili i Špotákovou

Organizátoři ostravského mítinku prozradili i první čeká jména. Ozdobami nejkvalitnějšího českého atletického mítinku budou vítkovická vytrvalkyně Simona Vrzalová a úřadující česká atletka roku oštěpařka Nikola Ogrodníková.

„Oslovili jsme samozřejmě i Báru Špotákovou a nyní čekáme na odpověď," naznačil manažer závodu Alfonz Juck, že ženský oštěp by mohl být velmi kvalitní. „Chybět nebudou ani oštěpaři. Ředitel mítinku Jan Železný by nám neodpustil, kdybychom něco v mužském oštěpu nepřichystali," smál se Juck.

Ve čtvrtek 6. prosince už začal předprodej vstupenek. Ty budou stát, s výjimkou hlavní tribuny, 200 korun. „Děti do 150 centimetrů zaplatí ale jen polovinu z této částky a připravili jsme tentokrát i rodinné vstupné. Dva dospělé a dvě děti vyjde Zlatá tretra na pětistovku. Chceme mít stadion narvaný až po střechu," připomněl ne úplně zaplněné ochozy letošního závodu šéf pořadatelského SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek.