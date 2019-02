Výškař Uchov přišel kvůli dopingu o olympijské zlato z Londýna

Výškař Ivan Uchov přišel kvůli zapojení do ruského dopingového programu o olympijské zlato z Londýna 2012 a má na čtyři roky zastavenou činnost. Rozhodl o tom mezinárodní sportovní arbitrážní soud CAS, který ze stejných důvodů potrestal i dalších 11 ruských atletů.

Mezi nimi je i výškařka Světlana Školinová, která vedle olympijského bronzu přišla také o titul mistryně světa z Moskvy 2013. Podobně jako Uchovovi jí totiž CAS vymazal všechny výsledky mezi 16. červencem 2012 a rokem 2015. Světový titul arbitráž odebrala rovněž kladivářce Taťjaně Lysenkové. Dalšími potrestanými jsou například trojskokan Ljukman Adams a čtvrtkařka Taťjana Firovová, kteří jsou taktéž držiteli zlatých medailí z MS.

Dvaatřicetiletý Uchov byl světovou jedničkou letošní halové sezony, v lednu v Čeljabinsku skočil 231 cm. Podle ruských médií požádal o status neutrálního sportovce, aby mohl startovat na halovém ME v Glasgow. Nyní si však na další závody bude muset počkat až do února 2023. Po jeho diskvalifikaci z londýnských her zřejmě MOV vyhlásí olympijským vítězem původně druhého Američana Erika Kynarda.

Školinová dostala rovněž čtyřletý trest a Lysenková za druhé provinění osmiletý se zpětnou platností, takže jí vyprší v roce 2024. Zlato z MS místo nich obdrží americká výškařka Brigetta Barrettová a polská kladivářka Anita Wlodarczyková.

CAS rozhodl na základě zprávy vyšetřovatele Mezinárodní antidopingové agentury WADA Richarda McLarena o systematickém dopingu v ruském sportu. Podle verdiktu užívali potrestaní atleti před OH 2012 a MS 2013 anabolické steroidy. Celý ruský atletický svaz je suspendován už od podzimu 2015.