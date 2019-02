Juška zahnal strašáka! Obrovská úleva, přiznal

„Obrovská úleva,“ přiznával český venkovní rekordman. „Trochu mě strašilo, že budu mít zase tři křížky, tak jsem ten třetí pokus šel vypuštěně, v energii tam byla obrovská rezerva,“ popisoval skok dlouhý 735 cm. „Pak jsem věděl, že mám další tři pokusy a můžu do nich jít s čistou hlavou,“ líčil svěřenec trenéra Josefa Karase.

I outsider může uletět

Ještě mohl mít poslední šanci na limit ve středu v Jablonci, ale pochopitelně uvítal, že klid přišel dřív a už se může chystat na šampionát do Glasgow. „Na těch velkých akcích už se může stát cokoliv. Favoriti selžou nebo outsider uletí, jako se mi to povedlo před čtyřmi lety,“ připomíná své stříbro z halového ME v Praze, kterým se katapultoval do špičky.

„Určitě se budu chtít zase zlepšit. K halovému osobnímu rekordu mi chybí 22 centimetrů, tak by nebylo od věci si ho vylepšit,“ věří si Juška. Za osm metrů se letos v Evropě zatím dostali pouze čtyři dálkaři.