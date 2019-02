Nenápadný trumf českých atletů? Rychlík se zálibou v programování

Nejen Pavel Maslák bude předvádět sílu českých čtvrtkařů příští víkend na halovém mistrovství Evropy v Glasgow, kontinentální elitu by mohl vydatně potrápit i Jan Tesař. Devětadvacetiletému sprinterovi patří v letošních evropských tabulkách čtvrté místo, přičemž norský lídr Karsten Warholm se do Skotska nechystá. „Na halovém mistrovství Evropy jsem byl zatím dvakrát a finále mi pokaždé uteklo. Teď už do něj chci,“ vyhlíží Tesař elitní šestku.