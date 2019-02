Dva předčasné konce i návraty, večery za kasou. Přijde další odměna?

Simona Vrzalová už toho za svoji běžeckou kariéru stihla spoustu. S atletikou dvakrát končila, jednou kvůli bouřlivější pubertě, podruhé kvůli výrazné chudokrevnosti, teď po třicítce sbírá sladké odměny za to, že se dokázala vrátit a naplno dřít.

Simona Vrzalová si do chladného Skotska přibalila i teplé ponožky.

Vloni se blýskla pátým místem na evropském šampionátu v Berlíně, Evropu pak reprezentovala na Kontinentálním poháru v Ostravě. A letos v hale během jednoho týdne smetla národní rekordy na kilometru i na patnáctistovce.

Medaile? Nejdřív finále

V letošních evropských tabulkách jí patří čtvrté místo, přesto se úvahám o útoku na medaili z halového ME v Glasgow jen zasměje. „Tabulky jsou příznivé, ale čekám, že holky poběží rychle. Nejdřív se musím dostat do finále, pak můžu přemýšlet o něčem větším,“ říká s vědomím, že v hale zatím sítem rozběhů neproklouzla.

Mediální zkratkou si vydobyla označení Nejrychlejší prodavačka či Hvězda z večerky, když chodila po trénincích pomáhat rodičům do obchodu v Českém Těšíně. „To chodí pořád, občas to přede mnou i skrývá, ale to je prostě Simona,“ usmívá se dlouholetý kouč vítkovické atletky Augustin Šulc.

„Ale je pravda, že za poslední tři roky se strašně změnila. A to nepočítám to období před deseti patnácti lety, kdy jsme spolu začínali. Teď už je profesionálka statutem, i se tak začala chovat,“ cení si kouč. „Myslím, že konečně začíná prodávat ten potenciál, který v sobě má,“ věří Šulc.

Spokojená s rekordem

Věčně vysmátá Vrzalová si navíc ověřila, že dokáže držet tempo i s většinou běžeckých es. „Strašně jí pomohlo mistrovství Evropy v Berlíně i ten Kontinentální pohár, kde to napálila a deset tisíc lidí řvalo,“ říká trenér.

I v Glasgow proti ní budou stát mílařská esa v čele s domácím hvězdou Laurou Muirovou. „Ta by mohla ve finále běžet rychle. Tam už se jí Simona bude muset zakousnout do zadku a běžet s ní,“ směje se Šulc.

„Když si zaběhnu osobní rekord, budu spokojená,“ ujišťuje Vrzalová, jejíž osobním a zároveň národním maximem je čas 4:05,73. O tom, jestli se bude měnit, bude jasno v neděli po deváté večer českého času.