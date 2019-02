Bývalý trenér španělských vícebojařů jde do vězení za zneužívání

To je ostuda. Svět víceboje zasáhl velký skandál. Bývalý trenér španělských atletických vícebojařů Miguel Millán byl odsouzen za sexuální zneužívání nezletilých na 15 let a šest měsíců do vězení. Soud na Tenerife poslal devětašedesátiletého kouče za mříže za to, že několik měsíců zneužíval své dva svěřence ve věku 13 a 14 let.