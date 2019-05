Po životní sezoně šla na operaci. A tak Cachová před Götzisem hypnotizovala předpověď

Jak jste na tom po operaci kolene?

Vypadá to dobře. Vždycky, když jsem byla na soustředění v teple, bylo úplně v pohodě, po návratu do zimy v Česku to bylo horší. V květnu jsme chodily do haly, což je netypické, a bylo to znát i na kolenu.

Takže jistě vítáte, že oproti předpovědím je zatím v Götzisu krásně...

Dívala jsem, když hrozilo třináct stupňů, trochu jsme předpověď hypnotizovala... Asi se to trochu zhorší, ale mělo by být celkem hezky.

Co přesně vám s kolenem dělali?

Měla jsem na obou kolenech dysplazii čéšek. Jedno koleno mi operovali v roce 2014, druhé vloni na podzim. V podstatě jen nařízli vaz u té čéšky, aby se to zkorigovalo a nic mě tam nedřelo. Byla to menší artroskopická operace, ale mně vždycky trvá, než se po operaci moje tělo zapracuje.

Vloni jste svůj osobní rekord zaokrouhlila na 6400 bodů, byla šestá v Evropě, třetí ve světové Challenge. Bylo těžké rozhodování, zda na zákrok jít?

Bylo to zvláštní, měla jsem fakt nejlepší sezonu, všechny závody mi vyšly. Ale během sezony jsem se hrozně trápila, chodila jsem na výživy a injekce, chvilku to pomohlo, pak to bylo zase hrozné. A vždycky, když jsem si dala dva tři dny volnější režim, tak se to zhoršilo. V době, kdy se ladilo na vrcholný závod, nebylo tolik tréninků a trochu povolilo napětí kolem svalů, bolelo to víc. Ale po posledním víceboji v Talence jsem si říkala, že jsem tam zazávodila suprově, jestli není škoda na operaci chodit. Ale pak jsem si zase vzpomněla, jak jsem se trápila celou sezonu. Nešlo to odkládat.

Teď se tedy cítíte už lépe než před operací.

Určitě. Já se rozhodla jít na zákrok i proto, že je mistrovství světa na podzim a sezona je atypická. Počítali jsme, že halu vynechám a říkali si, že když nestihnu Götzis, tak do podzimu se dá dostat do formy.

Operovali vám odrazovou nohu?

Ano, na dálku i na výšku. Ale zatím s tím nemám problém na tréninku, čekala jsem, že to bude horší.

Už jste si zkusila minulý víkend na extralize v Plzni překážky, výšku a kouli.

Bylo to hodně pozvolný začátek, věřila jsem, že to bude lepší. Ale v hale jsem neabsolvovala trénink zaměřené na rychlost, nešly jsme do kvality. Objemová příprava probíhala až do konce halové sezony, takže než to vyjede do kvality a rychlosti, bude to asi trvat trochu déle.

Díky loňským výkonům vám stačí mírnější limit pro start na mistrovství světa. Je tedy 6000 bodů váš základní cíl pro Götzis?

Určitě, dodalo by mi to klid do další přípravy. Věřím, že 6000 poskládám.

Další program už máte naplánovaný?

Chtěla bych do Talence, máme to domluvené.

Pokusíte se opět zaútočit na přední příčky v Challenge, kam se počítají tři nejlepší víceboje, nebo je jasným cílem mistrovství světa?

Spíš ten svět. Jednak bude mít letos víc holek tři závody, často ty hvězdy poslední sedmiboj už neabsolvovaly. Teď, jak je dlouhá sezona, půjdou třeba Götzis, Talence i mistrovství světa. Tím, že teď nemám optimální formu, se k Challenge neupínám.

Mítink v Talence bude letos netradičně na jaře, závodí se vám lépe tam, nebo v Götzisu?

Vloni bylo v Talence nádherně, snad třicet stupňů. Pro mě to bylo atypické, nepřišly kufry, spletly trenérce ubytování... Tak to probíhalo ve veselém duchu, ale závod fajn.

K tomu světový rekord v desetiboji Kevina Mayera...

Určitě. Tady v Götzisu chodí hodně lidí, ale i tam byla super atmosféra, jak Francouz šel na světový rekord.