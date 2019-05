Disk v Turnově ovládli kamarádi z Jamajky

Před rokem vyhrál hlavní disciplínu Memoriálu Ludvíka Daňka v hodu diskem Jamajčan Fedrick Dacres, letos ho trumfl v poslední sérii krajan Traves Smikle, který v Turnově soutěžil vůbec poprvé. „Byla to velká výzva ho porazit. Známe se spolu velmi dobře už přes deset let. Dokonce jsme spolu i studovali. Zkusil jsem ze sebe vydat to nejlepší a posledním hodem jsem vyhrál. Jsem šťastný," zářil vítěz hlavní disciplíny v rámci 20. Memoriálu.

Až v poslední sérii hodil 64,83 metru a na druhé místo tak odsunul obhájce prvenství Dacrese (vloni 68,35), jenž letos zvládl hodit o sedm centimetrů méně a skončil stříbrný. „Příští rok přijedu určitě znovu," slíbil Smikle.

„Jamajka začíná být opravdu diskařskou velmocí. Myslím, že na MS budou oba dobře připravení," konstatoval Imrich Bugár, legendární československý diskař, od roku 1985 držitel českého rekordu a manažer turnovského mítinku, který je jediným diskařským memoriálem na světě.

Jamajský diskař Fedrick Dacres skončil na atletickém mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka druhý.

Radek Petrášek, ČTK

„Smikle měl v kruhu nejjistější nohy. Vůbec mu nevadilo, že bylo mokro. Klouzalo mu to spíše z ruky, takže první pokusy házel jen do sítě," poznamenal Bugár.

Jubilejní dvacátý díl turnovského podniku výrazně ovlivnilo deštivé počasí, které atletům komplikovalo jednotlivé pokusy. „O moc horší podmínky jsme už mít nemohli. V Turnově to mám strašně rád, protože je tady rychlý kruh. Jenže když to navlhne, není to dobré. To samé platí i pro disk. Navíc pro diskaře platí, že čím silnější vítr, tím lépe, když vynecháme extrémy. Jenže teď při závodech déšť padal přímo dolů, vítr nebyl vůbec žádný," popsal těžší podmínky Marek Bárta, jediný český diskař v soutěži, jenž skončil s výkonem 56,18 metrů devátý.

„Je to škoda, den předtím šest lidí hodilo 65 metrů. Toho počasí je opravdu škoda, rok práce a dopadne to takhle... Uvidíme příští rok, už by to chtělo zase nějaký sedmdesátimetrový hod," uzavřel Bugár.