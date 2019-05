Bomba, nad očekávání! České oštěpařky září, na Špotákovou se musí mazaně

Poprvé od 24. srpna 2017 vzala minulý čtvrtek světová rekordmanka Barbora Špotáková při závodě oštěp do ruky a v Kolíně hodila 63,85 metru. Lepším výkonem zahájila sezonu naposledy před pěti lety…

O tři dny později vyrazila Nikola Ogrodníková na specializovaný oštěpařský mítink do německého Offenburgu a výrazným osobním rekordem 67,40 m poskočila na druhé místo letošních světových tabulek.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála mítink v Offenburgu v osobním rekordu 67,40 metru.

Alfonz Juck, Twitter

Mimochodem takovým hodem by brala zlato na posledním mistrovství světa i olympijských hrách. „Oboje je vysoko nad očekávání,“ mne si ruce Rudolf Černý, v jehož oštěpařské skupině se obě česká esa připravují.

Špotákové se loni v červenci narodil syn Darek a první start po roce a třičtvrtě si nechtěla nechat na Diamantovou ligu. Pro nenápadný návrat si vybrala 2. kolínský vrhačský čtvrtek.

„Nechtěla vzbuzovat očekávání, aby první závod po skoro dvou letech nebyl moc sledovaný médii,“ vysvětloval Černý. „Byla jsem nervózní, ale jsem ráda, že jsem po mateřské přestávce ukázala, že pořád dovedu hodit daleko,“ libovala si světová rekordmanka.

Špotáková už excelentně zvládla návrat po narození prvního syna Janka v roce 2013. A zdatně si vede i teď. „Je to dané jejím okolím, hodně jí pomáhá Lukáš (partner), máma a teď, když jsme trénovali v Jablonci, hlídal i Báry táta. Bez toho by to nešlo,“ popisuje zkušený trenér, jenž Špotákovou vedl od jejích oštěpařských začátků.

„Jen se trénink musí dělat mazaněji, nedá se pořád tlačit na pilu. Tělo dostává zabrat dvacet let, nejdůležitější je, aby se nezranila,“ ví Černý. Regenerace, která by Špotákové v 37 letech přišla vhod, není se dvěma dětmi pochopitelně ideální.

„Nejlepší regenerace je spánek a toho se jí moc nedostává,“ usmívá se kouč. „Ale Bára je profík. V úterý, jak pršelo, taky přišla trochu nevyspalá, že byl jeden z kluků nemocný. Tak jsme šli do posilovny, pak v tom lijáku asi třičtvrtě hodiny venku házet a ke konci tréninku už měla zase dobrou náladu. Někdy z ní na stadionu ty domácí starosti spadnou,“ popisuje.

České historické tabulky 1. Barbora Špotáková 72,28 m (2008) 2. Nikola Ogrodníková 67,40 m (2019) 3. NIkola Brejchová 65,91 m (2004) 4. Jarmila Klimešová 62,60 m (2006) 5. Irena Šedivá 60,51 m (2018) Pozn: Tučně označené jsou stále aktivní oštěpařky.

Se Špotákovou strávil celou zimní přípravu, na soustředění vyrazili do Portugalska. „Bára stejně nikdy dlouhé výjezdy za přípravou nesnášela, v Africe byla snad jen dvakrát, když ji trénoval Honza Železný. Zvládne maximálně čtrnáct dnů," ví kouč.

To Ogrodníková strávila v Africe v kuse 78 dnů, trenérsky na ni dohlížel její přítel a bývalý mistr světa Vítězslav Veselý. Přibrzdily ji ale potíže s kotníkem, po dlouhém soustředění ztěžka vstřebávala únavu. „Před první Diamantovou ligou na tréninku nehodila na půlku hřiště. V Šanghaji se trochu chytla a co předvedla v Offenburgu, to je bomba," smeká kouč.

Na trénincích se míjejí

Byť jsou obě oštěpařky v jeho skupině, moc se nepotkají. „Jen občas se na Julisce minou. A myslím, že házet spolu na trénincích ani nebudou," říká Černý. Na vině přitom není nějaká nezdravá rivalita, která už rozbourala nejednu tréninkovou skupinu.

„Jedna odhodí, já si vezmu do hlavy, co jí chci říct, hned by házela druhá a já se musel soustředit na něco jiného, protože každá má odlišnou techniku," vykládá Černý. „Kdyby to byly holky, co házejí pětatřicet metrů, tak to jde, ale s takovými individualitami ne," vysvětluje.

Minimálně pro české fanoušky ale naberou vzájemné souboje na atraktivitě. Nejbližší přijde v Římě, doma se obě utkají 27. července při mistrovství republiky v Brně. Bude mít Špotáková speciální motivaci uhájit pozici české jedničky? „Bára to má postavené tak, že chce být nejlepší. A je jedno, jestli proti ní stoji Ruska, Češka nebo Američanka," ví Černý.