Super pocit se vrátil! Hejnová už neběhá po jedné noze, je zdravá a silná

Za celý loňský rok neběžela tak rychle jako při svém prvním letošním startu na Memoriálu Josefa Odložila. „Přesně jsem si říkala, že horší, než vloni to být nemůže. To jsem běhala skoro po jedné noze a ta druhá hrozně bolela,“ vrací se dvojnásobná mistryně světa na 400 m překážek Zuzana Hejnová k loňskému protrápenému roku. V pondělí si udělala radost časem 55,02 s i vítězstvím ve slušné konkurenci na Julisce.

Minulou sezonu kvůli bolestem kolene a později achilovky ukončila hned po nevydařeném mistrovství Evropy v Berlíně. Po dlouhé a povedené přípravě byla plná očekávání, jak na tom v atypické sezoně se světovým šampionátem na přelomu září a října bude. A zdá se, že dobře.

„Jsem hrozně ráda. A největší radost mám, že jsem zdravá a běželo mi to až do konce,“ libovala si dvaatřicetiletá svěřenkyně Dany Jandové.

V závodu na 400 metrů překážek na Memoriálu Josefa Odložila bojují česká běžkyně Zuzana Hejnová a Wenda Nelová z Jihoafrické republiky.

Michal Kamaryt, ČTK

Přitom na svém domácím stadionu nezávodí úplně nejradši, i proto, že fanoušci mají k závodníkům přístup až do posledních minut před startem. „Byla jsem na ně možná až nepříjemná, ale patnáct minut před závodem už se opravdu nemůžu fotit,“ vysvětlovala a po doběhu se divákům dlouhé minuty ochotně podepisovala.

Při závodě si dobře rozložila síly a v cílové rovince se přehnala přes rivalky. „Škoda, že jsem neměla soupeřku i v úplném konci, abych stlačila čas pod 55 sekund,“ trochu zalitovala. Další šanci bude mít ve čtvrtek, kdy se představí na Diamantové lize v Římě.

Chce běžet pod 55 sekund

„Doufám, že dostanu i nějakou solidní dráhu, protože tenhle čas už je docela dobrý, letos ostatní holky nic extra nezaběhly,“ připomíná, že lepší sezónní maximum mají ve startovní listině jen Američanka Dalilah Muhammadová a Ukrajinka Anna Ryžikovová.

„Určitě můžu běžet rychleji. Jsem silná a rychlá, měla jsem ze svého běhu zase super pocit. Teď jsem ještě nevěděla, co to se mnou udělá, se soupeřkami to rozbalím a věřím, že to vyjde pod 55 sekund,“ dodává Hejnová.