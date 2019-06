Jak česká atletika málem přišla o světového rekordmana

Skončila olympiáda v Atlantě, kde Železný získal druhou ze svých tří olympijských zlatých medailí, ale český oštěpař ve městě ještě zůstal. Místní tým Braves si ho pozval na zkoušku.

„Strašně zajímavá zkušenost,“ vzpomíná. „Už bylo po olympiádě, tak jsem to bral jako takovou show. Ale bylo fajn, že trenér po mně nechtěl, abych házel rychle, protože věděl, že rychlou ruku mám. Spíš chtěl vidět, jak rychle se učím,“ líčí.

Vzpomínají dodnes

Za přítomnosti televizních štábů předvedl Železný několik nadhozů a z klubu ho lákali k další spolupráci. „Ale to bych musel rok baseball trénovat, a to by bylo moc velké riziko,“ vysvětluje.

Přesto v zámoří zanechal výraznou stopu, když zaznamenal homerun. Nikoliv pálkou, ale hozením míče rukou! „Vyprávěli, že to tam ještě nikdo nedokázal,“ vybavuje si.

„Pak mi přišel dopis od manažera, který šel do týmu San Diego Padres, že by měli zájem o syna, protože bude mít dobré geny. Honzík sice tehdy nikdy neviděl baseball, ale už měl nabídku,“ směje se Železný.

K softballu má ale blízko dodnes, hrála ho jeho dcera Anna a oštěpařská svěřenkyně Nikol Tabačková byla juniorskou mistryní Evropy v softbalu.