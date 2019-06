Sportovní svět pláče: Zůstaňte stateční a neztrácejte naději, vzkázala atletka před svou smrtí

Dlouhých deset let bojovala se soupeřem, kterého těžko mohla porazit. Americká atletka Gabriele Grunewaldová prohrála v úterý v 32 letech nerovný boj se vzácnou formou rakoviny - adenoidním cystickým karcinomem. Svůj cíl zúčastnit se olympijských her v Pekingu v příštím roce tak již nesplní. Její příběh však dojal celý svět.

Šílená zpráva, která dávno přesáhla hranice sportu. Tragická smrt americké běžkyně Gabriele Grunewaldová zaplnila stránky všech světových médií. Nejvíce však zdrtila jejího manžela Justina.

"Byla jsi mou hrdinkou, kamarádkou, manželkou a životní inspirací. Byli jsme jak Robin a Batman. Těžko dokážu zaplnit prázdné místo v mém srdci. Všichni jsme tě milovali," psal na sociálních sítích.

Grunewaldová bojovala se zákeřnou nemocí od roku 2009, rakovina se jí i přes zdánlivé vyléčení třikrát vrátila. Poslednímu ataku už odolat nedokázala. „Gabe si přála, abych všem lidem vyřídil, že vaši podporu vnímala, je za ni vděčná a moc vám děkuje. Vzkazuje vám, abyste zůstali stateční a nikdy neztráceli naději," pokračoval manžel atletky.

Grunewaldová se vzácnou chorobou začala bojovat před deseti lety, když se jí pod uchem objevila bulka. "Je to velmi vzácná forma rakoviny, kterou každým rokem onemocní asi 1200 lidí," říkal před časem onkolog Dr. Alan Ho z centra pro výzkum rakoviny v New Yorku.

Americká atletka Gabriele Grunewaldová podlehla rakovině.

Atletka v následujících letech podstoupila velmi agresivní chemoterapii. Nádor se podařilo zastavit a Grunewaldová se vrátila k atletice. Na tratích od 800 do 5000 metrů dosáhla několika úspěchů, kariéru však musela kvůli vracející se nemoci znovu přerušit.

Nemoc napadla játra

Zákeřná choroba jí napadla játra, následně musela podstoupit řadu operací, které na jejím těle zanechaly výrazné jizvy. "Mé jizvy jsou zároveň hmatatelným důkazem nemoci, která jinak očím zůstává skryta. Ty jizvy vyprávějí můj životní příběh a já jsem hrozně šťastná, že ještě není konec," popisovala svůj životní boj atletka.

Tragická smrt aletky zasáhla celý sportovní svět

Dlouho to vypadalo, že americká hrdinka svůj boj vyhraje. "Můj sport mi pomáhá to všechno překonat. Díky atletice a běhání jsem získala naději, že tento boj můžu vyhrát. Je to těžké, ale je to možné. Vidím světlo na konci tunelu a věřím, že to dokážu," říkala v minulém roce v rozhovoru pro CNN.

Její přání zůstalo nevyslyšeno. Gabriele Grunewaldová zemřela v úterý ve věku 32 let v americkém Minneapolisu.