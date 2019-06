Parádní výkon! Vondrová na šampionátu do 22 let získala čtvrtkařský double

Devatenáctiletá Lada Vondrová vyhrála na domácím šampionátu atletů do 22 let během hodiny a čtvrt tituly na hladké i překážkářské čtvrtce. V pražském Edenu si o víkendu v obou disciplínách vytvořila osobní rekordy. V rozběhu na 400 metrů se časem 52,13 dokonce ujala suverénně vedení v evropských tabulkách do 23 let a pasovala se do role favoritky ME této kategorie v Gävle. Finále ovládla za 52,77.