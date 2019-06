Rychlí a hladoví. Čeští sprinterští rekordmani prahnou po dokonalosti

Jsou rychlí a hladoví. Proto českým sprinterům nestačí ani druhé vylepšení českého štafetového rekordu během pěti týdnů. S aktuální hodnotou 38,62 s by se totiž na mistrovství světa do katarského Dauhá zřejmě nepodívali. A tak ve čtvrtek při Zlaté tretře kvarteto Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka, Dominik Záleský zkusí smazat další setiny.

Sedmačtyřicet let byl národní rekord na 4x100 metrů nedotčený, než se nejrychlejší Češi pustili do společné štafetové řehole. „Jak se kluci nadchli, jsem nikdy předtím nepoznal. Jsem rád, že to má společné vyústění k těm rekordům,“ těší Petra Habáska, kouče štafety.

Čtyři nejrychlejší sprinteři automaticky rychlou štafetu nevytvoří, nezbytné jsou hodiny pilování předávek, kde se dá hodně ztratit. Proto trávili letos v přípravě tolik času společně.

„Pracujeme na dokonalosti předávek, jen ta nás může dostat do Dauhá. Teď už jsme se jí přiblížili, ale pořád to ideál nebyl,“ viděl Habásko. „Klukům jsem řekl, že by měli cílit na čas kolem 38,50, ten by na nominaci měl stačit,“ říká.

Deset štafet si mistrovství světa zajistilo na akci World Relays v Jokohamě, tam Čechům postup o dvě příčky unikl. Zbývajících šest míst se rozdělí podle světového žebříčku, Češi jsou nyní sedmí.

Unikátní sprinterská sešlost na pražské Julisce. Zleva bývalí sprinteři Petr Utěkal, Luděk Bohman, Jiří Kynos, Ladislav Kříž, Jaroslav Matoušek a současní Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka, Dominik Záleský a Pavel Maslák.

Ivana Roháčková

V plánu mají zatím tři společné starty: na Zlaté tretře, při mistrovství Evropy družstev v Bydhošti a snad i na mítinku ve Zlíně. „V Bydhošti půjde o body pro tým, tam nemůžeme tolik riskovat. Ale budeme hrát do poslední chvíle,“ slibuje Habásko. Kdo je kdo v jeho sestavě?