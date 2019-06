V Ostravě jako na Kubě. Dorazil muž, kvůli němuž mění stadiony

Není mnoho atletů, kteří by mohli říct, že se kvůli nim přestavoval stadion. Ale když dvacetiletý Kubánec vloni ve Stockholmu šokoval skokem dlouhým 883 cm (s podporou větru 2,1 m/s, těsně přes povolenou hranici), dopadl na samý konec doskočiště.

A tak organizátoři před letošním mítinkem začali více než sto let starý Olympijský stadion upravovat a doskočiště zvětšili. „Jenže pak tam byla hrozná zima a nic jsem neukázal,“ oklepal se Echevarría při vzpomínce na promrzlý Stockholm.

Kubánský dálkař Juan Miguel Echevarría během atletického mítinku Zlatá tretra 2018 v Ostravě.

Vlastimil Vacek, Právo

To v Ostravě určitě neprochladne, teploty přes 25 stupňů jsou mu mnohem bližší. „To mi sedí, jako u nás na Kubě,“ rozesmál se.

I letos už má za sebou jeden nevídaný let. V březnu v Havaně mu vítr o síle 3,3 m/s pomohl dostat se až na 892 cm! Větší vzdálenost překonali za jakýchkoliv podmínek jen Powell a další Kubánec Iván Pedroso.

Rekordu se chce přiblížit

„Bylo to v závěru zimní přípravy, vůbec jsem takový skok nečekal. Počítal jsem tak maximálně s 860 centimetry,“ přiznává. Z mítinku odešel zraněný a do formy se teprve pozvolně dostává. V neděli v Rabatu už vyhrál výkonem 834 cm.

„Ještě nejsem v optimální formě, ta by měla přijít až na podzim při mistrovství světa v Dauhá. Ale určitě chci skočit dál než v Rabatu a aspoň se přiblížit rekordu mítinku,“ slíbil na ploše stadionu. „A já ti budu fandit, ať ho překonáš. Budu sedět támhle u sektoru,“ s úsměvem reagoval vedle stojící Jihoafričan Luvo Manyonga.

Původně měl být úřadující mistr světa ve čtvrtek Echevarríovým soupeřem, po zranění z Rabatu, kde ho od sektoru odnášeli na nosítkách, ale bude jen divákem.

V Ostravě byl i na vyšetření, při chůzi po stadionu kulhal. „Nemělo by to být vážné, dva tři týdny klidu by měly stačit,“ věří. Kvůli zdravotním potížím se z Tretry odhlásili i evropský rekordman na 400 m překážek Karsten Warholm z Norska a oštěpařský mistr světa Johannes Vetter z Německa. Vstupenky na mítink jsou ještě v prodeji.