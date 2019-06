Vadlejch se bouřky nebojí. Ta zase přejde, hlavní je, že bude teplo, těší se na čtvrteční Zlatou tretru

„Rád bych v Ostravě své letošní maximum zase posunul. Johannes Vetter nepřijede, bude tu ale Estonec Magnus Kirt, který má velkou formu a nebude lehké mu sekundovat a porazit ho," řekl Vadlejch.

„Věřím ve skvělý závod. Rozjíždím se letos trochu pomaleji, tak doufám, že budu dobře cílovat v Dauhá na mistrovství světa," naznačil Vadlejch, že vrchol sezony jej čeká až na podzim (27. září až 6. října).

Oštěpař Jakub Vadlejch během atletického mítinku Memoriál Josefa Odložila.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve hře další tři Češi

Kromě Vadlejcha se v Ostravě od 17.55 hodin, kdy začíná závod oštěpařů, představí ještě tři Češi Jaroslav Jílek, Petr Frydrych a Vítězslav Veselý. „Přál bych si, aby kluci předvedli limity na mistrovství světa a Olympijské hry. Věřím, že se vybičujeme k co nejlepším výkonům," uvedl Vadlejch, jenž limit na mistrovství světa v Dauhá, kde bude obhajovat stříbrnou medaili, pokořil hodem 85,34 metrů už v čínském Nan-ťingu. Zároveň tam překonal i olympijský limit mezinárodní federace IAAF, který je 85 metrů.

V minulém roce vyhrál Vadlejch v Ostravě v chladu a dešti hodem přes 88 metrů. „Letos hlásí bouřky, ale to nás určitě obejde. Hlavní je, že bude teplo, teď v Oslu bylo 12 stupňů, to bylo hrozné. Bouřka nevadí, tak zase přejde," usmíval se Vadlejch, kterému loňská slota přinesla premiérové vítězství.

„Moc hezké vzpomínky. Vyhrát v Ostravě jsem si dlouho přál. I Thomas Röhler mi říkal, že v tom počasí není normální házet přes 88 metrů, když mám osobák 89 metrů. Každý rok je pro mě Treta vrcholem sezony," uvedl Vadlejch, který triumfoval, přestože jej limitovala bolavá záda.

„Kdybych porovnat záda v letošním stavu a v tom loňském, tak to je nebe a dudy. Loni mě to v téhle době hodně omezoval, ač jsem to nedával najevo. Nyní jsem v udržitelném stavu, kdy stačí po závodě dobře zacvičit a můžu zase hned trénovat," přiblížil Vadlejch.