Třístovka bude velká zábava, myslí si olympijská vítězka Millerová-Uibová

Do Ostravy přijede v roce 2018 na tratích 200 a 400 metrů neporažená olympijská vítězka Shaunae Millerová-Uibová z Baham

„Miluju čtvrtku, je to moje nejoblíbenější disciplína a nesmírně mě baví, ale třístovka je pro mě možná úplně ideální závod. Je to to mix rychlosti i vytrvalosti a věřím, že bych mohla dosáhnout kvalitní čas," uvedla bahamská olympijská vítězka v běhu na 400 metrů.

V hale už si třístovku zkusila a časem 35.45 vteřin drží světový rekord, pod otevřeným nebem ji ale ještě neběžela. „Ale viděla jsem na videu závody právě z Ostravy. I ten, ve kterém tady běžel Usain Bolt. Mám výhodu, že ze čtvrtky nemám velké sklony přepálit začátek, takže věřím v kvalitní čas," pousmála se Millerová-Uibová nad přáním organizátorů, že by ve čtvrtek mohla pokořit světové maximum 35.30 vteřin, které drží Mexičanka Ana Guevaraová.

V Ostravě bude bahamská sprinterka startovat podruhé. Poprvé ji navštívila loni v září, kdy se na Městském stadionu konal Kontinentální pohár. „Na mítink se hodně těším. Na Ostravu mám výborné vzpomínky, formu dobrou. Třístovka bude velká zábava, protože to je trochu jiná vzdálenost," řekla Millerová-Uibová.

Bahamská sprinterka ráda zkouší i jiné disciplíny. Na stovce má skvělý osobák 11.19 vteřin z před tří let, díky manželovi, kterým je estonský desetibojař Marcel Uibo, pošilhává i po víceboji. „Trénujeme spolu a často dostávám otázku, zda mu nevadí, že jsem rychlejší. Je důležité si ale uvědomit, že on není sprinter a musí zvládnout deset disciplín. To je obdivuhodné a motivující. Jednou bych si halový pětiboj nebo sedmiboj určitě ráda vyzkoušela. Doma se o tom hodně bavíme," prozradila 25letá Bahamanka.